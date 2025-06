Jesi, al via il festival di teatro “Palla al centro” per le nuove generazioni

JESI – Prende il via a Jesi (An) “Palla al centro”, 18esimo Festival di Teatro per le nuove generazioni che per quattro giorni – fino al 27 giugno – porta in scena anche a Montecarotto ed Arcevia 16 spettacoli quasi tutti al debutto nazionale, realizzati da alcune delle migliori compagnie del settore. Attesi per l’occasione oltre 50 operatori teatrali da tutta Italia, e un pubblico numeroso di famiglie e piccoli spettatori.

“Palla al centro” è la vetrina nazionale delle nuove produzioni che si tiene ogni anno, a rotazione, tra le regioni Marche, Umbria e Abruzzo. È anche l’occasione per “mettere in scena” il territorio con il suo paesaggio, i beni storico-artistici e le tipicità eno-gastronomiche.

Quest’anno, per la prima volta, è ospitato e organizzato dal Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione per la direzione artistica con Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale, Proscenio Teatro. Sostengono la manifestazione il Ministero della Cultura e la Regione Marche, collaborano Amat, Consorzio Marche Spettacolo, Comune di Jesi, Comune di Arcevia, Comune di Montecarotto. Con la collaborazione di Assiteji, Rete Museale Urbana Jesi e Fondazione Pergolesi Spontini.

Il festival inaugura a Jesi martedì 24 giugno con “Il sogno di Stella” di Rosso Teatro, che racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna (Teatro Moriconi, ore 15:30).

A seguire (ore 17) il Progetto Speciale Lorenzo Lotto Teatro e Arte con un allestimento ‘site-specific’ alla Pinacoteca Civica di Palazzo Pianetti, occasione per raccontare attraverso la performance teatrale un capolavoro dell’arte quale la Pala di Santa Lucia (1532) di Lorenzo Lotto: si tratta dello spettacolo “I doni di Lucia” produzione Teatro Giovani Teatro Pirata, di e con Lucia Palozzi.

Sempre alla Pinacoteca, alle ore 18, va in scena “Giocami. Storie di Diritti e Giocattoli Rotti” di Davide Calvaresi in collaborazione con La Casa di Asterione e 7-8 chili, nuova produzione che invita il pubblico a riflettere sulla responsabilità di difendere i diritti dei bambini.

In serata, “Avventure straordinarie” di Proscenio Teatro, il cui testo è pubblicato nel volume “Mondi diversi mondi possibili” di Marco Renzi, Titivillus Editore Pisa (collana Lo Spirito del Teatro). Lo spettacolo chiama il pubblico ad essere non solo spettatore, ma parte integrante dell’azione (Teatro Moriconi, ore 21:30).

Mercoledì 25 luglio in scena 6 spettacoli. Si parte con “Love Letters. Lettere dal carcere”, uno studio di Pietro Piva con Meri Bracalente, con il sostegno di Teatro Giovani Teatro Pirata, Comune di Jesi, NotteNera e Teatro Rebis; lo spettacolo è dedicato ad un pubblico di adolescenti per scoprire il pensiero di Antonio Gramsci, intellettuale ed antifascista (Teatro Moriconi, ore 9). Liberamente ispirato a La Tempesta di Shakespeare è il “Circo Miranda”, nuova produzione di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale (Teatro Pergolesi, ore 10). “Viva Garibaldi. Storia semiseria di un paese e dei suoi eroi!” della compagnia CREST in collaborazione con Giuseppe Ciciriello è uno spettacolo che, attraverso musica e racconto, ripercorre le vicende di uomini e donne che hanno contribuito a fare l’Italia (Teatro Moriconi, ore 11:30).

Libertà, amicizia e coraggio di vivere i propri sogni sono al centro di “C.I.U.R.M.A.! Pendagli da Forca”, Menzione Speciale Premio Infanzia 2024, di Sea Dogs Plus e Fontemaggiore Centro di Produzione teatrale (Teatro Comunale Montecarotto, ore 15:30). Segue il debutto della nuova produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata dedicata ad un pubblico di piccolissimi, “Luna e Zenzero”, spettacolo di marionette portate, marionette ibride e ombre (Teatro Misa di Arcevia, ore 17:30). Infine, l’anteprima di “Storie di Mamma Balena. Come Pinocchio ritrovò suo padre” di Dispari Teatro (Teatro Misa, ore 19).

Giovedì 26 giugno il cartellone propone 5 spettacoli. Il rapporto tra una madre e una figlia è al centro di “Lea. Un’altra giornata emozionante” di Fondazione Sipario Toscana, un progetto di IntimInnesti, con il sostegno di Sartoria Caronte, spettacolo vincitore del bando Life Is Live di Smart e Fondazione Cariplo (Teatro Moriconi, ore 9:30). “From the Earth to the Moon. Dalla Terra alla Luna” di KanterStrasse e Teatrino dei Fondi, è un viaggio teatrale tra scienza e immaginazione (Teatro Pergolesi, ore 11). “Shamanika!” di Teatro Gioco Vita, la famosa compagnia di Teatro d’Ombre, è un progetto di teatro per l’infanzia sulla relazione tra finzione e realtà nel nostro mondo iperconnesso e digitalizzato (Teatro Moriconi, ore 15:15). Dopo Jesi, si va ad Arcevia per “Il Piccolo Principe” di Teatro Evento ispirato al racconto di Saint-Exupery (Teatro Misa, ore 17:30), e quindi a Montecarotto per “Nel ripostiglio di Mastro Geppetto” nuova produzione di Armamaxa Teatro/PagineBianche Teatro (Teatro Comunale ore 19:30).

“Palla al centro” si chiude a Jesi con due spettacoli. In “Alfonsina Corridora”, produzione Teatro al Quadrato e Tupamaros, si racconta la storia di Alfonsina Morini Strada, prima e unica donna a correre nel 1924 il Giro d’Italia insieme agli uomini (Teatro Moriconi, ore 9:30). “Cenerentola e la scarpetta di cristallo” del Teatro Verde ambienta la celebre fiaba in un castello di carte. (Teatro Pergolesi, ore 11).

Abbinata al Festival c’è la formazione dedicata a docenti, operatori e educatori: “PerFormare lo sguardo” a cura di Arianna Baldini invita i partecipanti a osservare una selezione di produzioni teatrali, per affinare lo sguardo su un’arte dedicata ai giovani, alla crescita e all’educazione. Per i docenti di ruolo iscrizione su Piattaforma SOFIA del MIM.

“Palla al centro” aderisce alla campagna “Teatri di Pace -Chiamata alle arti” di Assitej Italia, raccolta fondi a favore di Save the Children e Emergency per il progetto Emergenza Gaza, coinvolgendo teatri e professionisti che dedicano il loro lavoro artistico all’infanzia e ai giovani.