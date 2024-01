Jesi festeggia il compleanno di Giovan Battista Pergolesi. Ecco il programma

Tra gli appuntamenti, l’Escape room al Teatro Pergolesi, l’omaggio di Andrea Molinari alla chitarra in Piazza Pergolesi, e la filodiffusione in centro

Il 4 gennaio del 1710 nasceva a Jesi Giovanni Battista Pergolesi. Della sua breve vita rimangono solo pochi frammentari ricordi ma nella sua musica, nota dopo nota, c’è tutta la rivelazione di una personalità artistica straordinaria, raffinata e immortale. Per celebrare la ricorrenza, la Fondazione Pergolesi Spontini – in collaborazione con Comune di Jesi e nell’ambito di “Tutto un altro Natale” – propone attività musicali e ludiche per conoscere la vita e l’opera del grande compositore, autore dello Stabat Mater e de La Serva Padrona. In programma l’Escape room al Teatro Pergolesi, l’omaggio di Andrea Molinari alla chitarra in Piazza Pergolesi, e la filodiffusione in centro.

Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024, il Teatro Pergolesi si trasformerà di nuovo in un’emozionante escape room, per una attività ludica dedicata alle famiglie, adulti e ragazzi dai 10 anni in su, nata da un’idea di Cristian Carrara, ideata e realizzata da Pietro Piva. I turni di gioco sono numerosi, cinque al giorno (ore 15.30; 17; 18.30; 20; 21.30) da prenotare presso la biglietteria del Teatro, info e prenotazioni al tel. 0731 206888 o per e-mail biglietteria@fpsjesi.com. Per giocare, servono 8 giocatori astuti e valorosi e 1 ora di tempo. I partecipanti affronteranno prove, enigmi e indovinelli e dopo aver percorso il teatro in lungo e in largo, devono trovare la via di fuga solo indovinando il codice che placa l’animo inquieto di Pergolesi alla disperata ricerca del suo ultimo spartito. Il percorso di gioco prevede, in parte, l’utilizzo di scale e non sono presenti ascensori.

Il 4 dicembre ore 17 in Piazza Pergolesi c’è l’Omaggio a Pergolesi con improvvisazioni e musica di Andrea Molinari alla chitarra. Molinari, chitarrista, compositore e arrangiatore di origine jesina, è tra i più stimati musicisti della nuova scena jazz. Si è esibito in Europa, in Asia e negli Stati Uniti, collaborando con artisti di fama internazionale; il suo album d’esordio – L’era dell’Acquario feat. Logan Richardson – ha riscosso numerosi apprezzamenti da pubblico, critica e colleghi. Per Ropeadope Records è uscito sul mercato mondiale il suo nuovo disco, “51”, candidato in quattro categorie alla 62ª edizione dei Grammy Awards, e presentato a settembre nell’ultima edizione del Festival Pergolesi Spontini.

Sempre il 4 gennaio, dalle ore 19 alle ore 19,30, “C’è musica nell’aria”: le ouverture delle più famose opere Pergolesiane saranno in filodiffusione tra le vie e i negozi del centro storico