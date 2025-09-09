JESI – Il Teatro Pergolesi lancia “AAA cercasi innamorati”, un’iniziativa partecipativa che offre a persone di tutte le età l’opportunità di esprimere la propria visione su temi universali come l’amore, l’innamoramento, la seduzione e il romanticismo.
L’iniziativa è collegata allo spettacolo “Le ombre di Don Giovanni– Social Opera”, in programma domenica 28 settembre 2025 alle ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi.
Venerdì 12 settembre, dalle 16 alle 19, nelle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, il pubblico sarà invitato a partecipare a brevi interviste per condividere idee e racconti personali che andranno a comporre il tessuto narrativo della Social Opera.
I dettagli dell’iniziativa
Aperta a persone di tutte le età. Durata delle interviste: pochi minuti. In regalo 2 biglietti omaggio per assistere allo spettacolo del 28 settembre
Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero: 393 815 6253.