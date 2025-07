Jesi, Arcevia, Montecarotto: il Teatro Giovani Teatro Pirata è “Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù”

JESI – “Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù”, unica realtà di questo genere nelle Marche: titolo, e conseguenti onori e oneri, riconosciuto al Teatro Giovani Teatro Pirata dal Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, che ha accolto l’istanza triennale presentata a valere sul FNSV Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. «Jesi città del teatro, coi suoi tre riconoscimenti ministeriali. Bisogna sapere sognare», celebra il traguardo, ricordando anche i due riconoscimenti della Fondazione Pergolesi Spontini per Stagione Lirica e Festival, il presidente TGTP Fabrizio Giuliani. Un traguardo che, ricorda il direttore artistico Simone Guerro, «è ora una sfida, nel passaggio da impresa a centro di produzione». Evidenzia Marina Ortolani, direttrice TGTP: «Quello che fa un centro di produzione, specie nel rapporto col territorio, in tanta parte già lo facevamo. Ora dovremo farlo in maniera ancora più precisa, secondo le direttive ministeriali: è divertente, sfidante, impegnativo». Plaudono con soddisfazione al risultato le amministrazioni comunali coinvolte, con sindaco e assessore alla cultura di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e Luca Brecciaroli, l’assessora di Arcevia Paola Petroni, i consiglieri comunali di Montecarotto e Serra San Quirico, Sofia Romagnoli e Luigi Adorisio. «Traguardo non casuale ma frutto di un lavoro collettivo e di un progetto che ha la volontà di legare un territorio», dice Fiordelmondo. In sala, la soddisfazione di Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, e di Luca Pasquinelli e Francesco Mattioni, creatori del Teatro Pirata.

TGTP

Già associazione, poi compagnia di produzione, e oggi centro di produzione, TGTP è nato dalla fusione della storica compagnia Teatro Pirata di Jesi con l’Associazione Teatro Giovani di Serra San Quirico. Oltre 40 gli anni di esperienza, due le sedi – a Jesi e Serra San Quirico – e tre i teatri gestiti con proprie stagioni teatrali: Teatro Moriconi di Jesi, Teatro Misa di Arcevia e Teatro Comunale di Montecarotto. Coordina inoltre la Rete Urbana di Teatro Ragazzi, che unisce un network di 19 Comuni del territorio (Jesi capofila).

I numeri dell’ultima stagione di teatro per le nuove generazioni organizzata da TGTP parlano di 16.550 spettatori e 123 spettacoli in 17 comuni della Rete Urbana; nel dettaglio, 89 sono state le recite dedicate agli studenti di vario ordine e grado, con 11.498 presenze (+4% rispetto l’anno precedente), e 37 gli appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie con 5052 spettatori. La stagione di prosa del Teatro Misa di Arcevia ha registrato 548 spettatori per 5 spettacoli, +13% di abbonamenti, e presenze anche da fuori comune e Provincia. Nel Teatro Comunale di Montecarotto, la rassegna teatrale tematica “Perdere la testa” ha registrato 305 spettatori e 4 recite.

Con il riconoscimento di Centro di Produzione, target minimo diventerà quello di «80 recite, di cui 40 ospitate e 40 prodotte, con 20 da realizzare ad Arcevia e 20 a Montecarotto», spiega Guerro.

Gli interventi

Il presidente Giuliani ricorda che «nel 2015 l’esperienza dell’Associazione Teatro Giovani nel teatro educazione e formazione, incontra quella del Teatro Pirata nel teatro per l’infanzia e la gioventù. Si decise di rispondere insieme alle difficoltà nate dalla grande crisi economica sociale esplosa nel 2008/2009, rilanciando. Da allora abbiamo cercato di andare avanti dandoci obiettivi precisi e non scoraggiandoci di fronte alle, inevitabili, battute di arresto. La realizzazione di un Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù nelle Marche, era uno di questi. Oggi che lo abbiamo raggiunto rappresenta sicuramente un punto di arrivo, ma da domani sarà un punto di partenza per altri importanti obiettivi e per questo continueremo a lavorare, nel territorio, per il territorio, con il territorio».

«Il nostro lavoro – aggiunge Simone Guerro – è pieno di sfide, economiche, artistiche e organizzative. A volte bisogna avere il pensiero a lunga gittata, decidere rapidamente e avere un pensiero chiaro. Un passo del genere però è impossibile se non si ha una storia, solide basi e competenza. La storia è quella del teatro pirata, le solide basi sono la fiducia che ripongono in noi le amministrazioni locali, la competenza è quella di tutto il nostro staff, giovane, dinamico e pronto ad accogliere nuove sfide. La storia della compagnia di ventura che diventa un centro di produzione per l’infanzia è il coronamento di un sogno che era già materia, era già la nostra modalità di approccio al lavoro ma ora lo vediamo riconosciuto e finalmente possiamo dire di avere una casa, anzi tre, che vogliamo diventi la casa dei sogni di centinaia di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, famiglie, di tutta la comunità».

«Sono felice di un traguardo che permette alla nostra storia di compagnia teatrale di arricchirsi di un nuovo passaggio che dà maggiore stabilità al lavoro artistico in Italia e nella nostra Regione… da 40 anni un’attività costante nel tempo, appassionata e dinamica, in stretta connessione con le comunità e le istituzioni del territorio coronata dal riconoscimento formale del Centro di Produzione… un approdo che non è un punto di arrivo, perché la nave pirata sarà sempre alla ricerca di nuove avventure!», è il commento di Marina Ortolani, direttrice TGTP.

Di «lavoro che si inserisce in un lungo percorso, fatto con consapevolezza e sicurezza – parla Brecciaroli, assessore di Jesi – qui la felice anomalia di una città delle nostre dimensioni che arriva a tanto nel teatro». Per Petroni, Arcevia: «Lavoro che arricchisce il territorio e la nostra società». Romagnoli, Montecarotto: «Orgogliosi di qualcosa che tanto più è importante perché si rivolge ai giovani e all’infanzia». Adorisio, Serra San Quirico: «Sia l’occasione per riallacciare un legame col teatro giovani che non si era allontanato dalla nostra comunità, quanto piuttosto raffreddato da parte dell’amministrazione».