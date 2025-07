Jamie lancia “Camilla”: «Nella mia vita ne ho incontrate tante. La prima? Forse mia madre»

POLLENZA- Jamie, all’anagrafe Aziz Gazzella, l’8 luglio lancia su tutte le maggiori piattaforme il suo nuovo singolo “Camilla”, prodotto da Moka. Camilla, la protagonista di questa canzone, incarna fragilità, forza, silenzi ma anche tanto bisogno di ascolto. Un caso però un po’ particolare all’interno del brano, una situazione “ribaltata” rispetto a quanto in genere si ascolta nei brani: non è Camilla a raccontarsi ma sono altri a dire come le si sta vicini.

Ciao Jamie, in questi anni in cui ti sei dedicato completamente alla musica, quanto ti senti cresciuto?

«Ciao! Bellissima questa domanda. Penso sempre ad andare avanti e migliorare e non mi guardo mai molto indietro. Ora lo voglio fare. Penso a quando in cameretta col telefono registravo le prime tracce con le memo vocali, stonando, senza sapere nulla di tecnico e senza saper cantare, solo con la voglia di parlare di me. Guardavo artisti importanti come irraggiungibili e contesti discografici come un sogno. Mi sento cresciuto non in termine di risultati, quelli arrivano con conseguenza, ma soprattutto in termine tecnico, in termine di come scrivo, come canto, perchè lo faccio e come lo comunico. Quest’anno ho ripreso il mio diploma di canto per il secondo anno di fila in cui studio canto, ho confermato il mio percorso con Moka, il producer a cui sono più appassionato da quando ho riscoperto il nuovo punk e canto in contesti in cui andavo io a sentire gli artisti pensando “madonna che ansia che avranno a cantare qui” e ci sono io ora a cantare con l’emozione e la felicità di un bambino. Non sono arrivato e non voglio sentirmi arrivato. Voglio migliorare e fare musica per passione. Spero sempre di farla così essendo genuino e parlando di ciò che amo. Una cosa che vorrei provare è scrivere per altri».

L’8 luglio uscirà il tuo nuovo singolo, “chi è” Camilla? Quali sono le sue caratteristiche e… come mai la scelta è ricaduta su questo nome?

«Camilla è un nome, ma anche un simbolo. Non rappresenta una persona precisa, ma tante persone reali. Abbiamo voluto raccontare la sua storia – o meglio, la nostra storia accanto a lei – parlando di esperienze comuni a molte ragazze e ragazzi. Volevamo scrivere un brano che avesse un nome come centro, come già fatto da altri artisti, ma dando un taglio diverso: non è Camilla a raccontarsi, siamo noi a dire cosa significa starle vicino. Il nome è nato quasi per caso: ci serviva qualcosa che suonasse bene, con la giusta musicalità per la metrica del pezzo, e “Camilla” aveva tutto. Ma, oltre alla forma, c’è il contenuto: Camilla incarna fragilità, forza, silenzi e bisogno di ascolto. È un brano che non alza la voce, ma mette sul tavolo verità che spesso vengono ignorate. E lo fa con leggerezza, ma senza superficialità».

Nella tua vita hai incontrato una donna come “Camilla”?

«Nella mia vita ho incontrato molte persone come Camilla, e forse la prima è stata proprio colei che mi ha messo al mondo. Mia madre è la prima Camilla che ho incontrato, forte, che va avanti, che sa che il mondo è crudele e che purtroppo non possiamo sempre contare sugli altri, che non aveva speranza di essere salvata, ma che ha dato e dà tutto per me. Ci sono diverse sfumature di Camilla, qualcuno ne rappresenta solo una e altre molte. Mia madre è un esempio, ma guardando ogni persona che conosco vedo Camilla in qualche modo».

Vengono realizzate molte trasmissioni televisive inerenti ai numerosi femminicidi, che ne pensi di questa sempre più frequente spettacolarizzazione? Secondo te è qualcosa che può colpire gli individui e fare in un certo senso da deterrente oppure al contrario?

«Credo sia fondamentale parlare di femminicidi, ma bisogna sempre chiedersi come se ne parla e quanto. Se lo fai una volta, va benissimo. Se lo fai due volte, ancora meglio. Ma quando diventa un’abitudine, una formula, rischi che il messaggio si svuoti e si trasformi in qualcosa di spettacolarizzato. Alla terza, quarta, quinta volta, il rischio è che non si stia più informando o sensibilizzando, ma semplicemente lucrando sul dolore altrui. E questo toglie credibilità e rispetto. Del male degli altri si dovrebbe parlare solo se lo si conosce davvero, se ci si è entrati in contatto con consapevolezza e delicatezza. Altrimenti si rischia di generare altro male, altro dolore. Ma se lo si fa nel modo giusto, con rispetto e misura, anche con poche parole si può fare un bene enorme. A volte basta far sentire qualcuno “capito” per la prima volta per cambiare il suo modo di vedere se stesso e il mondo».

Ti vedremo in giro per delle date?

«Per questa estate non ci sono altre date in programma. Ho avuto modo di esibirmi, anche in contesti molto belli come alcuni centri sociali, dove ho trovato un pubblico giovane e davvero ricettivo. Al momento stiamo concentrando tutte le energie sull’album, che dovrebbe uscire all’inizio del 2026, se tutto va come previsto. Nel frattempo stiamo valutando anche l’uscita di alcuni singoli. Vedremo nei prossimi mesi quale direzione prendere, anche in base all’organizzazione generale e alle opportunità che si presenteranno».