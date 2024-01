“Incontri troppo ravvicinati?”, a Grottammare la presentazione del libro di Scalia

GROTTAMMARE – Appuntamento con l’associazione Antigone Marche, per le tutele e le garanzie nel sistema penale, e il Comune di Grottammare per la presentazione del libro “Incontri troppo ravvicinati? Polizia, abusi e populismo nell’Italia contemporanea”. L’iniziativa avrà luogo giovedì 25 gennaio dalle 18 nella sala consiliare della Città di Grottammare, alla presenza dell’autore Vincenzo Scalia, del vice sindaco e assessore alla Crescita culturale e all’accoglienza turistica, Lorenzo Rossi e di Maria Rita Bartolomei per l’associazione Antigone Marche.

Il volume, edito da ManifestoLibri, ripercorre la storia degli abusi di polizia nell’Italia democratica e approfondisce il tema del rispetto delle leggi e della repressione della criminalità dal punto di «vista sociologico e antropologico, facendo un’analisi dettagliata della contraddizione tra il mantenimento dell’ordine pubblico e le pratiche oppressive che spesso degenerano in episodi tragici», spiegano i promotori.