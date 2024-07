Grand Tour delle Marche, a Sefro matrimonio di gusto tra trota e Verdicchio

MACERATA – Il Verdicchio di Matelica torna nella…Valle della Scurosa e lo fa per incontrare il soave gusto della trota! Tutto pronto per La Trota e il Verdicchio, in programma nel primo weekend di agosto a Sefro, capitale europea della trota. «Quello tra trota e Verdicchio di Matelica è un felice connubio tra due straordinarie eccellenze, due esclusività che caratterizzano l’entroterra maceratese, quella subregione appenninica completamente circondata da rilievi, un’autentica “isola tra i monti”: la Sinclinale camerte», spiegano i promotori.



Sabato 3 agosto, a partire dalle 18.30, in scena “La Trota e il Verdicchio Show” un talk condotto da Hoara Borselli con la partecipazione di Davide Moioli, chef patron del ristorante “La Cantina Sociale” di Cantiano. Lo chef, in forza all’Accademia di Tipicità, scandirà la narrazione della serata con le sue proposte a base di trota, mentre la giornalista accompagnerà il pubblico alla scoperta dei segreti che fanno di questo salmonide d’acqua dolce un pesce simbolo di benessere e naturalità.



Il giorno seguente, domenica 4 agosto, nella scenografica cornice della Torre Da Varano, Maria Grazia Cucinotta affiancata da Roberto Rossi, maggior troticoltore europeo, darà ufficialmente il via all’appuntamento dell’Aperitrota, un format made in Sefro che in questa edizione rilancia la posta con una divertente sessione di cucina spettacolo, che avrà come indiscusse star Trota e Verdicchio, durante la quale l’attrice si racconterà a Roberto Rossi.



A seguire, la festa prenderà il via con le proposte di Aperitrota firmate da un altro protagonista dell’Accademia di Tipicità, chef Davide Marchionni patron dell’Etoile Bistrot di Camerino, e da Marta Pierozzi del ristorante Faustina di Sefro. Ogni proposta sarà abbinata ad un calice di Verdicchio di Matelica delle Cantine Belisario.



La verde e fresca vallata di Sefro, solcata dalle cristalline acque dello Scarzito, la rigogliosa e tenebrosa Valle della Scurosa, che si estende per chilometri tra faggi d’alto fusto, lo scenografico ambiente dell’altipiano di Montelago saranno al centro di una serie di attività per grandi e piccini, tra le quali due escursioni durante le quali, nelle giornate di sabato e domenica, le esperte “Guide della Marca” accompagneranno il pubblico sulle alture di Forcatura, un punto panoramico capace di regalare un paesaggio unico che si estende dal promontorio del Conero a Perugia, e in un divertente percorso a ritroso fino alle sorgenti dello Scarzito.

Domenica pomeriggio il “Bosco incantato” ospiterà “il baule delle storie”, che regalerà un mondo di sogni e di fiaba ai piccoli amanti della natura. E per vivere fino in fondo la Sefro Experience, tra natura, benessere e buon vivere… non si possono perdere le gustose proposte dei 4 ristoranti del piccolo centro che, ogni giorno per 365 giorni all’anno, offrono quattro diversi punti di vista e modi d’intendere il gusto della trota: tradizionale, genuina, avanguardista e montanara. Al turista il gusto della scoperta!



L’evento La Trota e il Verdicchio, organizzato dal Comune di Sefro, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed Anci Marche. Tutte le info su www.tipicita.