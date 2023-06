Gradara, torna “The magic castle”. Ecco gli ospiti per la decima edizione

Due mesi a The Magic Castle Gradara: dal 6 al 9 agosto c’è un motivo speciale in più per scoprire – o riscoprire – il fascino dell’antico borgo marchigiano situato a pochi chilometri dal mare al confine con la Riviera Romagnola. Nell’incantevole scenario medioevale che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca ogni estate torna The Magic Castle Gradara, che nel 2023 celebra la sua decima edizione con una festa di emozioni, musiche e colori. Il 6-7-8-9 agosto Gradara – insignita del titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia” – si prepara ad accogliere i visitatori con spettacoli straordinari, dal tramonto a mezzanotte. La direzione artistica dell’evento è affidata all’eclettico Marcello Franca che cura la manifestazione sin dalla sua prima edizione, l’organizzazione è a cura della Pro Loco di Gradara con il patrocinio del Comune di Gradara.

«Qualità, creatività e originalità, questi sono stati da sempre i punti forti del nostro evento. – afferma – Le farfalle degli allestimenti scenografici, leggere traghettatrici di sogni, ogni estate contribuiscono a creare l’atmosfera onirica del The Magic Castle trasportando i nostri ospiti in un mondo di fantasia. Le abbiamo volute sin dalla prima edizione perché rappresentano bene il cuore di quella che è la nostra festa: guardare il mondo dall’alto, sulle ali della fantasia e della leggerezza», dice il direttore artistico Marcello Franca.



The Magic Castle Gradara, estate dopo estate, è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie, italiane e straniere, che tornano ad ogni edizione sia per scoprire sempre nuovi artisti, sia per rivivere la speciale atmosfera che sa regalare lo splendido borgo che si arricchisce di performance itineranti, musica dal vivo, tra i colori degli straordinari allestimenti che lo trasformano in un Castello Magico.

Nato nell’estate del 2014, The Magic Castle Gradara ha ospitato negli anni diverse centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo che hanno saputo stupire e meravigliare i visitatori. Quest’anno si festeggerà il decennale: dal 6 al 9 agosto le quattro serate della manifestazione vedranno il ritorno di alcuni degli artisti che hanno fatto affezionare il pubblico come i Close-Act Theatre e Sergey Timofeev, mentre tra le novità arriveranno i francesi Moz Drums e lo spettacolare show di Negma Dance Group.



The magic castle Gradara, gli artisti ospiti

La compagnia olandese Close-Act Theatre ha accompagnato l’evento sin dalla prima edizione: tornano a grande richiesta i loro meravigliosi Saurus, giganteschi draghi preistorici che con i loro ruggiti incedono tra la folla fino a piegare il loro lungo collo verso i bimbi che li accarezzano estasiati.

Ritorna a The Magic Castle anche l’acrobata ucraino Sergey Timofeev: diplomato all’Accademia Municipale di Varietà ed Arti circensi di Kiev e specializzato in Hand Balancing, nelle sue esibizioni offre una costante interazione di abilità e gioco tra il perfomer e l’oggetto che insieme formano un meccanismo complesso che suscita meraviglia.

Dalla Francia arrivano i Moz Drums con The Lighted Drummers – un gruppo di batteristi scintillanti con che con i loro ritmi vivaci coinvolgono il pubblico in uno straordinario spettacolo di luci ed effetti speciali – e con The Mirrors, personaggi coperti da centinaia di specchi che si muovono con la loro sinfonia di movimenti ricchi di poesia ed eleganza.

Sono italiani invece i danzatori di Negma Dance Group, finalisti di Italians Got Talent’s 2021 e vincitori del Golden Buzzer di Joe Bastianich, che per la prima volta portano a Gradara il loro show in stile Musical di Bollywood, la danza del cinema indiano, emozionante e travolgente. Coreografie originali, costumi spettacolari, effetti scenici straordinari, raccontano un’appassionante storia d’amore e di avventura che attraversa varie epoche, lasciando gli spettatori senza fiato. L’originale stile del gruppo che combina la danza accademica con la tradizione folkloristica indiana rende ogni spettacolo una «travolgente e sensazionale esperienza raccontata e vissuta attraverso i passi di danza», dicono i promotori.



Durante le serate dell’evento l’antico borgo medievale, allestito con scenografie che rendono l’atmosfera ancora più magica, accoglie i visitatori a partire dal tardo pomeriggio con spettacoli, performance, danze e musiche itineranti che si susseguono in loop fino alla mezzanotte, quando una straordinaria “esplosione” di coriandoli coloratissimi dà a tutti la buonanotte tra le urla entusiaste dei bimbi. Cenare nel borgo marchigiano arricchisce ancora di più l’esperienza delle famiglie che arrivano a Gradara per partecipare a The Magic Castle, tra ristoranti, osterie, pizzerie e piadinerie che offrono le tipicità della cucina tradizionale a cavallo tra Romagna e Marche, mentre i numerosissimi negozi che si susseguono lungo la via principale sono la sosta ideale per portarsi a casa deliziosi souvenir.