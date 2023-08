A Gradara è tempo di “The magic Castle”

GRADARA – Immagina un borgo storico medievale, decine di allestimenti onirici e favolistici, musiche e performance esaliranti in giro per le vie, esibizioni fantastiche a metà tra verve artistica e resistenza atletica, non puoi che essere a The Magic Castle a Gradara.

Da domenica 6 agosto a mercoledì 9 Gradara si trasforma in una favola bella, un luogo incantato In cui coesistono creature speciali, stravaganti personaggi ed incantevoli esibizioni.

Gradara, piccolo gioiello di storia e cultura, idelamente sosteso tra l’azzurro del cielo e quello del mare della Riviera Romagnola, celebrerà I dieci anni di The Magic Castel, alla grande, in modo indimenticabile.

La grande macchina spettacolare dell’evento è da sempre mossa dal vulcanico ed instancabile Marcello Franca, con la cura della Pro Loco di Gradara ed il patrocinio del Comune di Gradara.

Tutto inizierà domenica 6 agosto, alle ore 19.30, sotto la Torre dell’Orologio, porta principale del Borgo di Gradara, momento in cui sarà dato ufficialemente l’avvio al grande evento, alla presenza del Sindaco di Gradara Filippo Gasperi, del presidente della Pro Loco Tiziano Marchetti e del Direttore artistico Marcello Franca.

Dal quel magico momento in poi si scatenerà l’incanto delle performance oniriche, della musica dal vivo, delle danze, degli spettacoli da lasciare senza fiato, il tutto itinerante per il Borgo.

Dal 6 al 9 agosto tutte le sere si animerà il sogno ad occhi aperti, Gradara diverrà forziere di emozioni, racconto fantastico di una creatività incontenibile ed avvincente.

Al ternine di ogni serata, come nelle favole, un tripudio di vivaci coriandoli, investirà gli ospiti dell’evento per augurare loro la buonanotte.

Tra le attrazioni internazionali di The Magic Castel ricordiamo: La compagnia olandese Close-Act Theatre che ha accompagnato l’evento sin dalla prima edizione con i loro meravigliosi Saurus, giganteschi draghi preistorici che incedono tra il pubblico; L‘acrobata ucraino Sergey Timofeev diplomato all’Accademia di Varietà ed Arti circensi di Kiev; I francesi Moz Drums con The Lighted Drummers – un gruppo di batteristi scintillanti – e The Mirrors, personaggi coperti da centinaia di specchi; Emad Selim, dall’Egitto con la sua affascinante Danza Sufi ricca di piroette e colori; dall’Argentina Verónica González con il Teatro dei Piedi e le sue storie poetiche; Dall’Austria ritorna il mago del body painting Johannes Stoetter con il suo Camaleonte Gigante; eVolution Theater Dance con la sua fusione innovativa di danza, acrobazia e illusione; Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent, con il loro Show in stile Musical di Bollywood.

Insomma un’ edizione speciale come afferma il direttore artistico Marcello Franca: «The Magic Castle, estate dopo estate, è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie, italiane e straniere, molte delle quali sono presenti ad ogni edizione. Infatti il nostro è un pubblico affezionato che ritorna volentieri sia scoprire sempre nuovi artisti, sia per rivivere la speciale atmosfera che sa regalare questo splendido borgo».



Tiziano Marchetti, presidente della Pro Loco di Gradara che organizza l’evento,ribadisce: «The Magic Castle è un evento che dal 2014 si è consolidato sempre più acquisendo un respiro internazionale. Abbiamo fatto sognare decine di migliaia di visitatori di ogni età e oggi siamo orgogliosi di proporre un’edizione speciale per celebrare i dieci anni in grande stile con un evento dalla forte attrazione turistica».



Il sindaco di Gradara Filippo Gasperi aggiunge: «Uno dei motivi per i quali Gradara ha ottenuto il 25esimo posto tra i musei più visitati d’Italia è anche grazie a tutti gli eventi che la Pro Loco organizza con successo durante il corso dell’anno. The Magic Castle è uno dei nostri più grandi eventi estivi e da parte dell’amministrazione comunale va un sentito ringraziamento a tutta la Pro Loco e ai volontari che lavorano con costante impegno per promuovere e valorizzare il nostro borgo coinvolgendo la comunità gradarese».