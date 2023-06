A Gradara la “Notte Romantica” dei Borghi più belli d’Italia tra musica, spettacoli e letture

GRADARA – Conto alla rovescia per la “Notte Romantica” Gradara, città simbolo degli innamorati, da sempre legata a filo doppio all’immortale leggenda di Paolo e Francesca, aderisce alla Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, in programma sabato 24 giugno. Un evento giunto ormai all’ottava edizione, e che ogni anno – il sabato successivo al solstizio d’estate – è in grado di richiamare una media di 500mila visitatori nella rete su scala nazionale composta dai 220 borghi che costellano la Penisola. Piccoli gioielli da riscoprire ed esplorare, e che con le loro caratteristiche vie, le piazze medioevali e rinascimentali, i celebri monumenti, fanno da cornice ad una notte indimenticabile per tutti gli innamorati.

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest’anno il format sarà arricchito dal flashmob “Unplugged“, un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici. Due i momenti caratterizzanti e unificanti. Il primo riguarda il dessert “Pensiero d’amore”, servito in tutti i ristoranti aderenti e come ogni anno appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso: per il secondo anno consecutivo il dessert porta la firma di Iginio Massari. Non può mancare il consueto bacio di mezzanotte coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini, brandizzati Notte Romantica.

All’interno del borgo di Gradara, il sipario si alzerà a partire dalle 19.30, nella Rocca, con la presentazione del libro “Gli amori sprecati” di Aurora Bagnalasta, dato alle stampe con il patrocinio del Comune di Gradara. La serata sarà introdotta dai saluti di Federico Mammarella, presidente di Gradara Innova. Tra i protagonisti dell’evento, lo scrittore, regista e produttore Federico Moccia, celebre autore di romanzi rosa che hanno venduto milioni di copie. Moccia ha firmato la prefazione a “Gli amori sprecati” e dialogherà insieme all’autrice.

La serata proseguirà quindi alle 21.30 con “Passione. Le storie di Giustino”, uno spettacolo di narrazione in musica, a cura di Marco Giulio Magnani, con Monica Moroni e Raffaele Bifulco, ispirato a celebri storie d’amore del Medioevo: da Lancillotto e Ginevra ad Abelardo ed Eloisa fino ad arrivare naturalmente a Paolo e Francesca. Ingresso libero – posti limitati (prenotazione consigliata tel. 0541964673 – 3311520659).

In occasione della Notte Romantica, la Rocca sarà eccezionalmente a ingresso gratuito dalle 19 a mezzanotte (chiusura biglietteria ore 23.15). Inoltre, le coppie che visiteranno Gradara e pubblicheranno una foto ricordo sui social (taggando @gradaracapitaledelmedioevo #LaNotteRomantica) potrebbero aggiudicarsi una Love Box, un’esperienza speciale pensata per gli innamorati.

I più golosi, troveranno deliziose sorprese nei punti ristoro aderenti all’iniziativa come “Al Giardino Segreto” bar – a pochi passi dalla la Rocca di Gradara – e “Sforniamo – Lab”, il laboratorio enogastronomico presso cui sarà possibile gustare e acquistare “La torta Amorosa”.