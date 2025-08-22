Gradara, Musicae Amoeni Loci si chiude con il concerto all'alba
Gradara, Musicae Amoeni Loci si chiude con il concerto all’alba con il mito della ninfa Amarilli

Un viaggio musicale tra Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi. L'ingresso all’evento è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Missione "Città dei Ragazzi Sorridenti"

Di Redazione -
Alida Oliva e Willem Peerik
GRADARA – Si conclude con un affascinante concerto all’alba il programma estivo di Musicae Amoeni Loci 2025: domenica 24 agosto, nel Giardino degli Ulivi del Castello di Gradara, alle ore 6,15, con “Il dolce risveglio di Amarilli”. 

Nel castello di Gradara, celebre per l’amore tra Paolo e Francesca, c’è un giardino “segreto” da cui si può assistere al sorgere del sole nel mare Adriatico. È proprio qui che l’Ensemble Les Bucoliques canterà le note della ninfa Amarilli, perdutamente innamorata del pastore Alteo. Il mito della ninfa Amarilli è stato fonte di ispirazione per musicisti di tutta l’Europa nel Rinascimento.

«La mattina del 24 agosto faremo questo viaggio musicale tra Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi», racconta il direttore artistico Willem Peerik, «per scoprire come il sentimento dell’amore viene espresso in tutte queste lingue e culture diverse. Sarà come un dolce risveglio, dopo aver sognato di avere visitato luoghi lontani con l’amata Amarilli.

Le musiche scelte saranno di: G. Caccini, G. stefani, P.B. Bellinzani, J. Dezprez, M. Lambert, P. Philips, H. Purcell, O. di Lasso, W. De Fesh. 

Sul palco, insieme all’Ensemble “Les Bucoliques” anche Alida Oliva, soprano e flauto dolce, e Willem Peerik al clavicembalo. 

L’ingresso all’evento è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Missione “Città dei Ragazzi Sorridenti”. 

Info e prenotazioni 347.7552274 / 320.1524440; e-mail: jubilatecandelara@gmail.com.

