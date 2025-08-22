Gradara, Musicae Amoeni Loci si chiude con il concerto all’alba con il mito della ninfa Amarilli

Un viaggio musicale tra Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi. L'ingresso all’evento è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Missione "Città dei Ragazzi Sorridenti"



GRADARA – Si conclude con un affascinante concerto all’alba il programma estivo di Musicae Amoeni Loci 2025: domenica 24 agosto, nel Giardino degli Ulivi del Castello di Gradara, alle ore 6,15, con “Il dolce risveglio di Amarilli”.

Nel castello di Gradara, celebre per l’amore tra Paolo e Francesca, c’è un giardino “segreto” da cui si può assistere al sorgere del sole nel mare Adriatico. È proprio qui che l’Ensemble Les Bucoliques canterà le note della ninfa Amarilli, perdutamente innamorata del pastore Alteo. Il mito della ninfa Amarilli è stato fonte di ispirazione per musicisti di tutta l’Europa nel Rinascimento.

«La mattina del 24 agosto faremo questo viaggio musicale tra Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi», racconta il direttore artistico Willem Peerik, «per scoprire come il sentimento dell’amore viene espresso in tutte queste lingue e culture diverse. Sarà come un dolce risveglio, dopo aver sognato di avere visitato luoghi lontani con l’amata Amarilli.

Le musiche scelte saranno di: G. Caccini, G. stefani, P.B. Bellinzani, J. Dezprez, M. Lambert, P. Philips, H. Purcell, O. di Lasso, W. De Fesh.

Sul palco, insieme all’Ensemble “Les Bucoliques” anche Alida Oliva, soprano e flauto dolce, e Willem Peerik al clavicembalo.

L’ingresso all’evento è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Missione “Città dei Ragazzi Sorridenti”.

Info e prenotazioni 347.7552274 / 320.1524440; e-mail: jubilatecandelara@gmail.com.