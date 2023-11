A Gradara il “Castello di Natale”: ecco tutti gli appuntamenti

Quest’anno il borgo di Gradara brillerà avvolto dalla spirito del Natale, con una serie di iniziative straordinarie, perfette per tutte le età. Le luci de “Il Castello di Natale 2023-2024” scalderanno i cuori da sabato 2 dicembre 2023 fino al 7 gennaio dell’anno nuovo. Un cartellone fitto di spettacoli tra cui tour animati a tema natalizio, mostra di presepi artistici, Elfi ballerini, Il Giullare di Natale, Majorettes, degustazioni di vini di qualità, Il fermo posta e la casa di Babbo Natale, Nonno Bolle e Musica dal vivo. Tutti i weekend al Castello di Natale ci sono mille buoni motivi per venire a Gradara! Ed il 31 dicembre, saluteremo il 2023 con una grande festa in Borgo con Radio Sabbia, DJ Set, esclusiva animazione e, alla mezzanotte, lenticchie gourmet per tutti!

Il Natale a Gradara è sempre una calda festa scintillante, densa di emozioni e spettacoli a tema in ogni angolo del borgo. Lo spirito del Natale avvolgerà il nostro antico Castello con allestimenti natalizi ed una serie di appuntamenti da non perdere. Si parte sabato 2 dicembre con una novità assoluta di quest’anno: inaugurerà la mostra di presepi “Presepi d’Arte: armonia di luci” per lasciarsi incantare dalle dalle luci del presepe ambientanto in un modello in scala di Gradara e dai 50 presepi provenienti da tutto il mondo. Sempre dal 2 dicembre e per tutte le feste, sarà aperte le botteghe del borgo per i vostri regali di Natale ed i suggestivi tour animati e Guidati “Cristhmas Experience”, per scoprire Gradara attraverso un percorso emozionale ed alternativo.

Il 3 dicembre sarà la volta della casa di babbo Natale e il fermo di Babbo Natale a Gradara; “Elfica” un’esperienza con i folletti di Babbo Natale, Racconti da elfo, storie, storielle e animazione; “I vini delle feste”, degustazioni vini di qualità del territorio con un Sommelier AIS della Delegazione di Pesaro; “Le mille bolle” Nonno Bolla e le sue fiabesche bolle natalizie; Il Giullare di Natale e infine, altra super novità: Le majorettes, un mix di eleganza, spirito festivo, movimenti scintillanti e divertenti coreografie, per le vie del Borgo. Per chi deciderà di passare l’8 dicembre a Gradara, oltre agli spettacoli fissi, sarà possibile prenotare “La strada delle meraviglie, uno spettacolo itinerante pensato per bambini e famiglie, in cui saranno spettatori e insieme protagonisti di una affascinante passeggiata nel borgo in compagnia dei fantastici personaggi della fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Lo stesso giorno alle ore 17 si svolge “Gelida: arte e ghiaccio”, una spettacolare performance di scultura di ghiaccio artistico di Andrea Restuccia, Campione del mondo 2021, membro dell’Aiga-Associazione Italiana Ghiaccio Artistico, lo stesso spettacolo sarà replicato anche sabato 9 e domenica 16 dicembre.

Il 17 dicembre si esibirà dal vivo il trio Bianch’Ottoni Microband, concerto con repertorio di brani natalizi e non solo, in compagnia dei maestri Luca Di Stefano alla tromba e flicorno, Raffaele Magi al basso tuba e Gianni Gabellini alle percussioni. Il 16 dicembre inaugurerà a Palazzo Rubini la mostra “Sine Sole Sileo”, in esposizione orologi solari portatili ed oggetti astronomici in uso dal XIII al XVIII secolo, ricostruiti con passione da Mario Magi, astrofilo e gnomonista. Una occasione unica per ammirare veri prodigi dell’antico sapere e dell’ingegno costruttivo. Tutti questi eventi si protrarranno fino al 7 gennaio, per avere info su orari e prenotazioni consulta il nostro programma sul sito Castello di Natale 2023 a Gradara.

La notte del 31 dicembre, saluteremo tutti insieme l’anno in corso per dare il benvenuto al 2024! Una festa sfavillante in compagnia dello staff di Radio Sabbia e la simpatia dei suoi DJ. In ogni piazzetta del borgo musica per ballare con mano un calice di Spumante e alla mezzanotte lenticchie gourmert per tutti i nostri ospiti. “Il Castello di Natale” è realizzato con il contributo della Regione e del Comune di Gradara.

Per info Pro loco Gradara_ tel 0541964115-3401436396

info@gradara.org – www.gradara.org