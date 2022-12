Al regista del Nuovo Cinema Paradiso sarà dedicato un evento speciale in estate. «Un duplice onore partecipare come occasione di ulteriori approfondimenti»

PESARO – Il regista Giuseppe Tornatore a Pesaro. La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema annunciare che la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Immancabile l’Evento Speciale sul cinema italiano che sarà dedicato a Giuseppe Tornatore attraverso la retrospettiva dei suoi film, la pubblicazione di una monografia edita da Marsilio (curata da Pedro Armocida e Emiliano Morreale) e una tavola rotonda aperta al pubblico. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema omaggerà il grande regista siciliano che con i suoi dodici film e dieci documentari ha collezionato innumerevoli premi internazionali, tra cui un Golden Globe, un Gran Prix Speciale della Giuria al festival di Cannes, due premi BAFTA, undici David di Donatello e il Premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso e si è fatto recentemente e unanimemente apprezzare per il documentario Ennio dedicato a Morricone.

Giuseppe Tornatore ha così commentato l’omaggio a lui dedicato: «Sono felice di apprendere della decisione di dedicarmi l’evento speciale sul cinema italiano della prossima edizione del Festival. Ho sempre seguito con interesse, nel mio semplice ruolo di spettatore e amante del cinema, il prestigioso percorso di studio, indagine e analisi svolto in tanti anni dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è pertanto per me un duplice onore trovarmi a partecipare come occasione di ulteriori approfondimenti».

In concomitanza con l’annuncio delle date, il festival diretto da Pedro Armocida apre i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, cuore della Mostra, per film senza alcun vincolo di formato, genere e durata, del concorso Premio Lino Micicché per la critica cinematografica dedicato ai più giovani e di (Ri)Montaggi, primo concorso italiano di video saggi rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo.

Dopo il successo della scorsa edizione finalmente tornata a pieno regime in presenza con sale piene e la Piazza molto frequentata, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema sta preparando un programma sempre più attento alle nuove forme e ai nuovi linguaggi del cinema, anima del festival tra i più antichi d’Italia.

Soddisfatto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Per noi sarà un grande onore avere Tornatore, quest’estate dal 17 al 24 giugno, aprire le porte della Capitale Italiana della Cultura 2024 ad un grande del cinema internazionale, vincitore di un Golden Globe, un Gran Prix Speciale della Giuria al Festival de Cannes, due premi BAFTA, undici David di Donatello e il Premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso».

L’accesso ai bandi e tutte le informazioni sono sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter.