Giovanni Allevi torna a suonare: sarà ospite al Festival di Sanremo

ASCOLI – Dopo una lunga assenza Giovanni Allevi torna ad esibirsi. Il compositore ascolano, infatti, sarà ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Allevi suonerà al teatro Ariston, dal vivo, nel corso della seconda serata della kermesse diretta da Amadeus. L’annuncio è stato dato ieri sera (lunedì 27 novembre) durante il Tg1 da parte dello stesso direttore artistico e conduttore del festival della musica italiana. Una notizia che si è presto diffusa sui social: da tanto tempo, infatti, era atteso il suo ritorno dopo la pausa che Allevi ha dovuto prendere per curare una brutta malattia.

L’emozione

«Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo – ha detto Giovanni Allevi in un videomessaggio al Tg1 –. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo». Da oltre un anno e mezzo, dal giugno del 2022, Allevi è ricoverato all’Istituto Nazionale dei Tumori a Milano a causa di un mieloma. Le sue condizioni di salute, comunque, sembrano essere in costante miglioramento e i suoi fan non vedono l’ora di rivederlo sul palco in un’occasione prestigiosa come il Festival di Sanremo.