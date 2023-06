Giornate Europee dell’Archeologia, nelle Marche si inaugura una ricca stagione estiva

Con le Giornate Europee dell’Archeologia si inaugura una stagione estiva piena di eventi nei musei della Direzione Regionale Musei Marche. Aperture straordinarie, conferenze, concerti, laboratori, visite guidate e performance teatrali arricchiscono ulteriormente le collezioni e i luoghi dei musei del Ministero della Cultura nelle Marche proponendo una nuova modalità di vivere l’esperienza museale.

Ai visitatori viene dedicata un’ampia offerta per la scelta di dove passare queste tre giornate dedicate a livello europeo alla scoperta del mondo dell’archeologia.

ROCCA ROVERESCA DI SENIGALLIA

Domenica 18 giugno alle ore 17.30

“Vasa picta. Le ceramiche dipinte della collezione della Rocca di Senigallia”

presentazione delle ceramiche dipinte della collezione della Rocca di Senigallia

a cura di Amanda Zanone

Per info e prenotazioni

Tel. 07163258; mail: roccaroveresca.senigallia@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA

Venerdì 16 giugno alle ore 17.30

“Uomini e dei delle Montagne.

Il villaggio di Monte Croce Guardia e l’Appennino umbro-marchigiano 3000 anni fa”

conferenza

relatore Prof. Andrea Cardarelli – Sapienza Università di Roma

Per info e prenotazioni

Tel. 07319622; mail: drm-mar.arcevia@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

Sabato 17 giugno alle ore 16.00 e alle ore 17.15

“Piante e fiori tra mito e archeologia”

visite guidate.

“Il piccolo erbario del M A N Marche”

evento per famiglie

Posti limitati, prenotazione consigliata

Tel 071-202602.

Domenica 18 giugno alle ore 17.30

“La raccolta numismatica del M A M Marche: storia, conoscenza e prospettive”

Conferenza nell’Auditorium M A N Marche

In collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per le Marche, il numismatico Roberto Tomassoni, con l’introduzione del direttore M A N Marche Diego Voltolini, offrirà alcuni scorsi sulla grande raccolta di monete custodite nel medagliere del Museo

Accesso libero alla conferenza, bigliettazione ordinaria per sale espositive e percorso museale.

Posti limitati, prenotazione consigliata al 071-202602.

ANTIQUARIUM STATALE DI NUMANA

Sabato 17 Giugno alle ore 21.30 e domenica 18 Giugno alle ore 17.30

“La Tomba della Regina di Numana: la deposizione, la scoperta, l’esposizione. Un viaggio lungo duemilaseicento anni”

itinerario tematico

a cura di Serenella Vaccarini e Giulia Sinopoli.

Prenotazione consigliata

Tel. 071 9331162

Gli scavi archeologici del 1989 presso l’area dei Pini, a Sirolo, hanno restituito la tomba straordinaria di un personaggio femminile accompagnato da un favoloso corredo di centinaia di reperti. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia si potrà rivivere l’emozione di quella scoperta, in un itinerario che si snoda tra l’Antiquarium Statale di Numana, e l’area dell’Archeodromo di Sirolo, dell’Ente Parco regionale del Conero, dove è stato ricostruito un contesto abitativo piceno.

Al Museo un video illustrerà anche la ricostruzione della sontuosa sepoltura, che comprendeva due carri, deposti accanto alla defunta.

Presso l’Archeodromo (aperto sabato dalle 20.30 alle 22.30 e domenica dalle ore 17.00 alle ore 20.00) si potrà visitare un’abitazione picena, ricostruita esattamente come si doveva presentare nell’antichità, vedere la riproduzione di una fornace per la cottura dei vasi e quella delle armi e di alcuni oggetti usati dai Piceni nella vita quotidiana, in un suggestivo percorso.

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI CINGOLI

Domenica 18 giugno alle ore 17.00

“Soluzioni digitali per la fruizione del patrimonio. La realtà virtuale per le fornaci di Pollentia-Urbs Salvia”

Presentazione

a cura della dott.ssa Ludovica Xavier de Silva (Università di Macerata)

Nel corso della presentazione sarà possibile visitare virtualmente, sperimentando l’uso di visori, l’antica area artigianale di Pollentia-Urbs Salvia.

PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA

Venerdì 16 giugno alle ore 10.00

Visita guidata

a cura della direttrice Sofia Cingolani.

Sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici dell’Università di Macerata in corso in queste settimane.

Ritrovo: area dell’anfiteatro romano.

Venerdì 16 giugno alle 17.30

Le attività della missione a Urbs Salvia e Villamagna in occasione dell’apertura della campagna di indagini 2022/23,

Presentazione

a cura del prof. Roberto Perna, direttore della Missione archeologica dell’Università di Macerata a Urbisaglia

presso il Teatro Comunale di Urbisaglia (Corso Giannelli 45, Urbisaglia).

Introdurranno Sofia Cingolani (Direzione Regionale Musei Marche) e Francesco Pizzimenti (Soprintendenza Archeologia belle arti paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata).

Sabato 17 giugno dalle 17.30 alle 19.30

il personale del Parco sarà a disposizione per far sperimentare ai visitatori la Realtà Virtuale che consentirà, attraverso l’uso di visori, di esplorare l’antica area artigianale della colonia repubblicana oggi non più visibile.

Ritrovo: area dell’anfiteatro romano.

Per info e prenotazione

Mail: drm-mar.urbisaglia.cultura.gov.it

Per aiutare la ripresa dei territori colpiti dall’alluvione e in adozione del Decreto Legge 1 giugno 2023, il Ministero della Cultura ha stabilito l’aumento di 1 euro del biglietto in tutti i musei statali dal 15 giugno al 15 settembre 2023. Il ricavato sarà devoluto al restauro del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna e delle Marche colpite dall’alluvione. Sono confermate le gratuità previste per legge (decreto 11 dicembre 1997 n. 507 e s.m.i.).

