Fotografia partecipata e comunitaria nei quartieri di Ancona con “Link. Love is a necessary knot”

Un progetto artistico che parla di legami, affetto e connessioni. È “Link. Love is a necessary knot”, il progetto fotografico partecipato ideato e curato dalla fotografa Francesca Tilio, ora aperto a tutti i residenti dei quartieri Archi, Vallemiano e Palombella, ad Ancona. Lo propone “Qua! Quartieri in azione”, il progetto che sostiene le comunità residenti nella periferia storica della città di Ancona, promuove il loro coinvolgimento in attività di cura degli spazi comuni, e crea occasioni di socialità e cultura. “Qua! Quartieri in azione” è promosso da ARCI Ancona in partenariato con Polo9 Cooperativa Sociale, Casa delle Culture, Ass.ne PepeLab, Comune di Ancona ed ERAP Marche, con il sostegno della Fondazione Cariverona, nell’ambito del bando “Azioni di Comunità”.

“Link. Love is a necessary knot” è un percorso totalmente gratuito, che sarà presentato nei vari quartieri a partire da giovedì 23 febbraio, con il primo incontro alla Casa del Popolo di Palombella alle ore 18.15. Dopo la prima presentazione e l’avvio del progetto a Palombella, ci si sposterà nei giorni successivi anche agli Archi e a Vallemiano. Possono partecipare tutti, anche chi non ha esperienza di tecnica fotografica, e anche chi non ha mai tenuto una macchina fotografica in mano in vita sua.

I partecipanti dovranno solo scegliere una persona a cui vogliono bene (chiamato il “Link”), scegliere un luogo caro del proprio quartiere (spazi comuni, interni, case, giardini, ecc.), scattare una foto. Poi la fotocamera passerà di mano, e verrà consegnata al “Link”, il quale dovrà ripetere la stessa operazione e così via, fino alla fine del rullino, dando vita ad una catena di affetti e di legami che andrà a comporre un affresco del quartiere.

A rullino finito, “Qua! Quartieri in azione” si occuperà dello sviluppo della pellicola, per poi condividere i risultati dell’esperimento con tutta la comunità, in una mostra finale in programma in primavera.

“Link. Love is a necessary knot” è un progetto fotografico e performativo sul potere dei legami, ideato da Francesca Tilio, artista e fotografa di Jesi la cui ricerca artistica si concentra sull’essere umano. “Link” è stato finalista all’Italy Foto Award 2022, ed è stato presentato durante la scorsa edizione della Biennale della Fotografia Femminile, come vincitore del premio Lomography del Circuito Off.