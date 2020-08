Filottrano ricorda il Cusanino e va in scena la musica barocca

FILOTTRANO – Settimana centrale e ricca di appuntamenti per il Festival “Sulle orme del Cusanino”. La rassegna è dedicata ad uno dei figli più illustri della città, la famosa voce bianca del Settecento, Giovanni Carestini, detto il Cusanino. Il cartellone che è iniziato il 22 agosto proseguirà infatti fino a sabato 29.

Dopo l’esibizione dell’Orchestra barocca del Cusanino diretta dal maestro Vincenzo Mariozzi, con i violoncellisti Alessandro Culiani e Francesco Mariozzi, questa sera (lunedì 24 agosto), alle 21.30, in piazza delle Erbe, è la volta dell’Ensemble dei Solisti dell’Orchestra da camera di Roma con un repertorio incentrato su Arcangelo Corelli, grande esponente della musica barocca e “inventore” del termine di Concerto grosso.

I violoncellisti Alessandro Culiani e Francesco Mariozzi

Largo ai giovani martedì 25 con Barocco jam la serata dedicata alle nuove generazioni che si svolgerà nei rinnovati giardini pubblici “Morigi”. Mercoledì 26, sempre con inizio alle 21.30, sarà la volta dell’Ensemble del Settecento diretta dal maestro civitanovese Alfredo Sorichetti che guiderà il pubblico alla scoperta del Carestini e di Vivaldi con le arie cantate dal mezzosoprano Rachele Raggiotti. Giovedì 27 torna l’Orchestra fiati di Ancona che si cimenterà, in piazza del Comune, in un confronto tra sonorità antiche e moderne giungendo fino ai nostri giorni. Da non perdere la serata ”buffa” di venerdì 28 dedicata ad alcuni capolavori tratti dalle più famose opere buffe dal Settecento in poi con la partecipazione del soprano Arianna Morelli, del tenore Stefano Sorrentino e del basso-baritono Cesidio Iacobone accompagnati dal maestro Mirco Roverelli, pianista e direttore d’orchestra. Sabato 29 la chiusura del festival, in programma in piazza del Comune, sarà affidata all’orchestra “I flauti di Toscanini”, un ensemble giovanile unico alle prese con una brillante lettura delle Quattro stagioni di Vivaldi.