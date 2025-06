Filodrammatica Piorachese, in scena la nuova commedia: “Niente da dichiarare?”

PIORACO- La Filodrammatica Piorachese torna sul palco con una nuova ed entusiasmante commedia “Niente da dichiarare?”, composta da tre atti in dialetto piorachese, adattata da Luisella Tamagnini dalla omonima opera di Maurice Hennequin. Lo spettacolo andrà in scena il 13 giugno al Lanciano Forum di Castelraimondo.



La commedia “Niente da dichiarare?” risale al 1958 e si basa su tutta una serie di equivoci, essa racconta la storia di un gruppo di persone, che vivono situazioni assurde e comiche, causate da malintesi ed inganni. Il padrone di casa, in sostanza, ha un’amante segreta, un genero con problemi a consumare il matrimonio ed un ex fidanzato che non si è rassegnato all’aver perso l’amore.

Tamagnini: «In agosto la Filodrammatica Piorachese si esibirà a Pioraco, all’aperto»

L’attrice, regista e costumista Luisella Tamagnini in merito al ritorno sul palco con una nuova commedia ha aggiunto: «La Filodrammatica Piorachese dopo un periodo di ‘semiriposo’, nel senso in un lasso di tempo in cui abbiamo riproposto commedie fatte in precedenza, in chiave rivisitata, ha deciso che era giunto il momento di presentare una commedia nuova. “Niente da dichiarare?” è stata preparata con notevole impegno, debutteremo al Lanciano Forum di Castelraimondo il 13 giugno. Il testo è stato da me rimaneggiato parecchio e sarebbe anche complesso parlarne. Comunque, sono stati eliminati alcuni personaggi e snellite anche alcune scene, così da appassionare maggiormente il pubblico, senza “appesantirlo” troppo. Per il momento a Pioraco non è possibile fare una rappresentazione adeguata, in quanto la palestra non è adatta per questo tipo di manifestazioni. Nel nostro paese però la commedia ci sarà all’aperto il 12 agosto. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Castelraimondo ed i gestori del Forum perché all’ultimo momento sono stati molto ospitali e gentili nell’accoglierci. La commedia è davvero brillante, con dei colpi di scena, come sono in genere le nostre rappresentazioni. Invitiamo dunque tutti coloro che ne avranno piacere, a venire a vederla, e se qualcuno non dovesse trovare una sistemazione al Lanciano Forum, c’è sempre la data di agosto a Pioraco. Non disperate dunque, avrete modo di rivederci!».

La regista Luisella Tamagnini ha inoltre svelato che le date potrebbero non essere finite qui: «La Filodrammatica Piorachese è stata chiamata anche a Seppio, Esanatoglia, Porto Potenza e Caldarola per portare in scena questa nuova divertente commedia ‘Niente da dichiarare?’». Queste due rappresentazioni, potrebbero quindi dare il ‘la’ ad altre numerose date all’interno del territorio della provincia di Macerata.

Gli attori che prenderanno parte allo spettacolo serale “Niente da dichiarare?” saranno: Gian Luca Sabbatini, Luisella Tamagnini, Marica Pandolfi, Mirco Carpiceci, Stefano Buratti. Letizia Sabbatini, Danilo Torresi, Marcello Cavallaro, Patrizia Boldrini, Annamaria Salvatore e Gabriella Grilli. La regia ed i costumi sono di Luisella Tamagnini, le scene di Gian Luca Sabbatini, le luci ed i suoni a cura di Riccardo Ottaviucci, le acconciature di Carla Traballoni e la suggeritrice Gabriella Ciciani.