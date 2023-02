Fermo e Tipicità protagonisti alla Bit di Milano

FERMO – Nuova tappa prima dell’inizio di Tipicità 2023, con la vetrina sulla città di Fermo e sul territorio. Quindici giorni fa l’anteprima a Londra, ieri (14 febbraio) nel padiglione della Regione Marche della Bit a Milano. Alla Borsa internazionale del Turismo ribalta per il Festival che sa coniugare il bello, il buono ed il saper fare della regione al via il prossimo 11 marzo. Presentati anche Tipicità in Blu e il Gran Tour delle Marche. Moderato dal direttore Angelo Serri, all’incontro illustrativo hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, la dirigente del Settore Turismo della Regione Marche Paola Marchegiani, la direttrice di Anci Marche Francesca Bedeschi, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il vice sindaco di Ancona Pierpaolo Sediari, il direttore di Touring, Silvestro Serra.

Il primo cittadino di Fermo nel parlare della prossima edizione del Festival ha sottolineato «l’esteso partenariato dell’evento che si rinnova ogni anno e cresce fra enti pubblici, imprese, associazioni e operatori del mondo enogastronomico. La presenza dell’Anci, dei Comuni di Ancona e Macerata, ad esempio, ha messo in evidenza come Tipicità rappresenti ormai una vetrina di promozione per l’intero territorio regionale nel mondo, come dimostrato dalle sue missioni all’estero. Tipicità è diventato attrattore di bellezza, di gusto, una ribalta del fare (making) delle Marche, della sua cultura e del turismo, delle sue tradizioni e dei suoi territori che presenta anche con il suo ricco e variegato patrimonio enogastronomico».

«Tipicità Festival – ha proseguito il sindaco Calcinaro – è partita dalla città di Fermo ed oggi condivide questa enorme vetrina con tante altre realtà pubbliche e private. Oggi è anche un “pensatoio” del futuro, grazie anche alle tre università partner ed è importante anche per l’incoming. Non vediamo l’ora – ha detto – di inaugurare questa nuova edizione, un’attesa che cresce dopo tre anni di limitazioni».

La città di Fermo ha fatto bella mostra di sé anche con delle suggestive immagini, all’interno dello stand della Regione Marche, di Torre di Palme, una delle mète di grande fascino più visitate a livello cittadino e regionale.

Presentato Tipicità Festival, in programma a Fermo Forum dall’11 al 13 marzo prossimi. Segnalato anche dal portale del Ministero del Turismo, Italia.it, come Festival da non perdere, l’evento si sviluppa su una superficie coperta di diecimila metri quadri, con quattro percorsi espositivi e sei aree eventi per esplorare tutte le prelibatezze marchigiane interpretate da grandi chef e giovani talenti. Spazio come sempre ai territori e alle comunità locali per un vero e proprio viaggio nelle identità marchigiane e nelle realtà italiane ed estere.

Ed ancora: illustrati anche Tipicità in Blu e il Grand Tour delle Marche, il circuito di oltre trenta eventi che introduce visitatori ed ospiti nelle atmosfere festose delle manifestazioni “sedi di tappa”. Dai tartufi alle mele rosa, dal cappello alla fisarmonica, e poi i brodetti, il torrone, i vini, i legumi, insieme a tante altre tradizioni e prelibatezze, saranno protagonisti di manifestazioni ambientate in cittadine e borghi marchigiani (www.tipicitaesperience.it).