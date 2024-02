Fermo, Giovanni Allevi in concerto al Teatro dell’Aquila

FERMO – Il maestro Giovanni Allevi con il suo “Piano Solo Tour” al Teatro dell’Aquila di Fermo il prossimo 13 dicembre alle ore 21.

Giovanni Allevi, compositore e pianista, da un anno combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte” per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

Ieri sera il toccante intervento sul palco del Festival di Sanremo e l’annuncio del suo imminente tour, che vedrà tante date in giro per l’Italia. Fra queste ci sarà appunto la tappa fermana a dicembre.

«Siamo veramente molto felici che il maestro Allevi sarà al Teatro dell’Aquila. Un compositore ed un pianista di straordinaria bravura artistica che in questi mesi ha dato prova anche della sua forza e determinazione e che ieri sera ha emozionato tutti con le sue parole di speranza. Sicuramente ci sarà molta attesa per un nuovo grande artista che calcherà ed emozionerà il pubblico del teatro cittadino», ha detto il sindaco Paolo Calcinaro.

«Un musicista noto a livello internazionale come Giovanni Allevi sarà nella nostra città per regalarci la bellezza della sua arte: per noi la tappa del suo tour è veramente motivo di orgoglio – ha detto l’assessore ala cultura Micol Lanzidei – abbiamo ammirato con emozione il messaggio che ieri sera ha lanciato dall’Ariston infondendo in tutti speranza, amore per la vita, forza e grinta con la consapevolezza che la cultura, e la musica in particolare, accompagnano e fanno crescere ciascuno di noi. Attendiamo con grande gioia questo appuntamento».

Prevendita biglietti da oggi sui circuiti TicketOne e Vivaticket. Info: Biglietteria Teatro dell’Aquila 0734. 284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it.