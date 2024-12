A Fermo in concerto Ben Harper & The Innocent Criminal

FERMO – Grande musica a Fermo. Il 16 luglio 2025 alle ore 21 piazza del Popolo sarà teatro del concerto di Ben Harper & The Innocent Criminal.

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili. Attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk, ha registrato 18 album in studio con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards.

La produzione in una nota scrive: «Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change».

«Un altro grande artista internazionale a Fermo – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro -. Ben Harper a suonare in Piazza. E questo sarà motivo per portare sicuramente appassionati della sua musica da tutta Italia nella nostra Città. Perché Fermo investe negli eventi e nella musica che sono opportunità di promozione per la città, per essere meta di visitatori che rimangono e vogliono conoscere Fermo come è successo per Manu Chao, con ammiratori anche dall’estero. Il tutto con finanziamenti europei per eventi e non soldi del nostro bilancio».

«Fermo diventa ancora una volta palcoscenico per la musica internazionale. E che musica. Siamo veramente lieti di questo concerto per cui già crediamo crescerà l’attesa e sapere che Fermo ospiterà un artista della levatura artistica di Ben Harper è per noi motivo di orgoglio. Bellezza unica, soddisfazione infinita. Un grazie a Best Eventi», le parole dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

Nella nota la produzione ricorda ancora: «I suoi tre Grammy comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, mentre è stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. Per non parlare delle vittorie per l’NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e la Blues Foundation Song of the Year.

Nel 2022 Harper si è esibito in una serie di 12 serate sold-out al Kia Forum di Inglewood, California, con la superstar Harry Styles. La coppia aveva precedentemente collaborato all’album di Styles Harry’s House, nel quale Ben ha suonato la chitarra in Boyfriends.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke and The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri. L’ultimo album di Harper Wide Open Light è uscito a giugno 2023 e include Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Questo lavoro arriva dopo Bloodline Maintanence, un disco profondamente politico, coraggioso e pieno di sentimento che gli è valso una candidatura ai Grammy Awards».

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di Best Eventi.

Biglietti disponibili dalle 10 di domani, 10 dicembre, sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket (online e punti vendita), biglietteria Teatro 0794. 284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it.