FANO – Torna a Fano Generazione Futuro, Festival giovanile quest’anno interamente dedicato al digital e storytelling. La kermesse, in programma dal dal 16 al 18 giugno nella Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani, avrà ospiti di grandissimi rilievo tra cui Federico Buffa, Cecilia Sala e Maurizio Merluzzo. Tra i promotori della manifestazione c’è la Fondazione Carifano. Ad introdurre la “Generazione futuro” è stato proprio il presidente Giorgio Gragnola: «Abbiamo il dovere di investire sui giovani perché saranno loro che dovranno promuovere lo sviluppo della società, attraverso idee, progetti e lavoro”. Anche la seconda edizione di Generazione Futuro – organizzata da Comunica Media Angency – conterà su ospiti di respiro nazionale, a partire da Cecilia Sala che aprirà il festival venerdì 16 giugno alle ore 21,15 con un talk dal titolo “Parole e bombe: La guerra raccontata attraverso i podcast” in cui si parlerà di come si possono raccontare storie anche attraverso i podcast. Sala è una giornalista, scrittrice e opinionista italiana. Ha lavorato in diverse redazioni nazionali e si è distinta per la sua attenzione all’attualità, alle inchieste e ai reportage, diventando anche una nota reporter di guerra. Ha creato il podcast “Stories”, prodotto da Chora Media, in cui racconta, ogni giorno la vita sotto le bombe, intervistando, fotografando e registrando con lo smartphone i cittadini ucraini durante la guerra; dando così vita ad una nuova frontiera del giornalismo sul campo».

L’ospite di sabato 17 giugno (ore 21,15) sarà Maurizio Merluzzo, doppiatore e youtuber italiano. È noto soprattutto per la sua attività di doppiatore e per i suoi video su YouTube, in cui parla di videogiochi e cultura pop. Il canale ha un grande seguito di fan e conta numerosi video con milioni di visualizzazioni. Inoltre, Maurizio Merluzzo ha partecipato a diversi eventi e conferenze, tra cui il Web Marketing Festival, dove ha tenuto un intervento sulla monetizzazione delle piattaforme digitali come YouTube. Nel suo talk si parlerà de “Il doppiatore 4.0: dal cinema al mondo digitale».

Domenica 18 giugno, sempre alle 21,15, a salire sul palco di Generazione Futuro sarà Federico Buffa, giornalista che negli anni è diventato noto al grande pubblico, soprattutto per la sua attività di telecronista sportivo, in particolare per la sua passione per il basket. La sua grande capacità di raccontare storie lo ha reso un punto di riferimento nazionale nel panorama degli storyteller. A Fano Buffa inizierà il suo intervento con un talk – dal titolo “Ogni storia ha il suo punto di vista: l’arte del racconto” – in cui parlerà ai giovani dell’importanza del “contenuto” poi porterà in scena il suo spettacolo “Italia Mundial”. Accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, ripercorrerà, a modo suo, il successo dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982.



«Il nostro obiettivo – conclude Gragnola – è quello di proseguire nel progetto di apertura della Fondazione ai giovani. Il Festival fa leva sulla voglia di mettere i giovani al centro del progetto, parlando il loro linguaggio. I momenti di confronto diventano occasione di crescita e come Fondazione Carifano continueremo a sviluppare questo percorso anche nei prossimi anni».

«I tre personaggi coinvolti quest’anno – aggiunge il Content Manager di Comunica Jacopo Frattini – hanno una caratura nazionale e daranno un importante contributo nell’ottica di guidare i giovani verso un futuro in cui digital e storytelling avranno un ruolo fondamentale». L’ingresso a Generazione Futuro Festival è gratuito. Info su www.generazionefuturofestival.it