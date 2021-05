Fano, si torna a Teatro: due prestigiose date in cartellone

FANO – Finalmente il Teatro della Fortuna di Fano riapre i suoi battenti al pubblico con due spettacoli di prestigio assoluto che certificano una volta di più l’impegno congiunto di Fondazione Teatro della Fortuna e AMAT. Il tutto è reso possibile grazie anche al contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC.

Il sipario si apre dal 21 al 23 maggio su Orgoglio e pregiudizio, prima versione teatrale italiana del capolavoro di Jane Austen, con l’adattamento teatrale di Antonio Piccolo, la regia di Arturo Cirillo e con in scena un’eccellente compagnia formata, tra gli altri, da Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra e Rosario Giglio. L

e scene dello spettacolo – prodotto da MARCHE TEATRO_Teatro di Rilevante Interesse Culturale e Teatro di Napoli_Teatro Nazionale – sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Camilla Piccioni e le musiche di Francesco De Melis. «Perché portare a teatro Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen? – afferma Arturo Cirillo – Perché penso che sia una scrittrice con un dono folgorante per i dialoghi. Perché sono affascinato dall’Ottocento, e dal rapporto fra i grandi romanzi di quell’epoca e la scena».

Il secondo appuntamento è dal 4 al 6 giugno: in questa occasione Paola Gassman e Ugo Pagliai vestiranno i panni di Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore che la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2016, ha tratto dal capolavoro di Shakespeare, una coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese, trasmessa con grande successo da Rai5 e ora pronta a tornare a teatro. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman, affiancati da Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Francesco Scimemi. La nuova versione di Romeo e Giulietta si concentra interamente sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.

«Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani – riferiscono i rappresentanti di Babilonia Teatri – e le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia legata da più di cinquant’anni, le rende commoventi e profonde».

Lo svolgimento degli spettacoli è subordinato alla permanenza della regione in zona gialla o bianca. Ogni venerdì, a seguito della “collocazione” delle Marche nelle zone di rischio da parte del governo centrale, saranno confermati gli spettacoli in programma la settimana successiva e dalle ore 19 di venerdì stesso sarà possibile acquistare i biglietti on line su www.vivaticket.com e presso il botteghino del teatro dalle ore 19 fino alle 20.30 dello stesso giorno.



Gli spettacoli avranno inizio negli orari che garantiranno l’osservanza del coprifuoco vigente; venerdì e sabato alle ore 19, domenica alle ore 17. BIGLIETTI: € 15 ; Loggione € 8.