FANO – Al via la seconda edizione della rassegna del Sistema Bibliotecario di Fano ‘La Musica della Voce‘ che quest’anno verrà declinata come anticipazione delle celebrazioni dedicate a Ruggero Ruggeri per cui collaboreranno il Comune di Fano e la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano.

Ricorrono infatti quest’anno i 150 anni dalla nascita dell’attore nato a Fano nel 1871 e morto a Milano nel 1953. La realizzazione di due letture ad alta voce dedicate a Ruggeri, che si svolgeranno nelle serate del 12 e 19 agosto alle ore 21,15 presso il giardino della mediateca Montanari – Memo, sono a cura di AMAT – Associazione Marchigiana per le attività teatrali con l’Associazione Teatro Linguaggi.

Si intitolerà ‘Ruggero Ruggeri – Il baule dell’attore‘ e sarà un reading a più voci con Fabrizio Bartolucci, Giulia Bellucci, Giuseppe Esposto. Un viaggio per voci e immagini tra testi, carteggi, taccuini e il ciarpame superstite di una vita in palcoscenico nel teatro del secolo scorso, attraversando in campo lungo la parabola di una carriera e il lavoro segreto di un grande interprete del teatro del novecento. Dagli inizi con D’Annunzio a Pirandello, di cui egli è stato una specie di alter ego scenico, e ancora da Shakespeare a Manzoni, a Lorenzo Il magnifico e Assassinio nella cattedrale, di Tommaso Becket di cui è il primo interprete della versione italiana, fino all’ultima interpretazione in voce nella versione filmica del Don Camillo di Guareschi.

Il primo Atto si terrà giovedì 12 agosto 2021 ore 21,15. Il secondo Atto giovedì 19 agosto 2021 ore 21,15 nel giardino della Mediateca Montanari.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 0721 887 834 oppure inviare una mail a memoinfo@comune.fano.pu.it. A seguito del DL 23 luglio 2021, n.105, a partire dal 6 agosto l’accesso agli eventi e ai servizi del Sistema Bibliotecario è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass). Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.sistemabibliotecariofano.it