Fabriano: Premio Precicchie, evento speciale con il regista Davide Como

FABRIANO – L’Associazione Castello di Precicchie, con il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura e dell’Università Politecnica delle Marche, in occasione della XXV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” organizza l’Evento Speciale “Precicchie Cinema 25” Omaggio al Film: “Come niente” di Davide Como. Nella serata di sabato 4 settembre alle 21, nel Castello di Precicchie, prima della proiezione del film, incontreranno il pubblico il regista Davide Como, il produttore e autore Fabrizio Saracinelli, la sceneggiatrice Giulia Betti, la responsabile ufficio stampa Elena Casaccia. Il film, distribuito da Minerva Pictures, è stato prodotto da Guasco, in associazione con Poliarte, Accademia di belle arti e design, e il Circolo della Confusione di Cagliari. Uno dei primi film realizzati dopo il lockdown della scorsa primavera, con tutto il cast e la troupe isolati nell’eremo del Beato Rizzerio, a Muccia e girato a Pievebovigliana, paese delle Marche colpito dal sisma del 2016.

La trama del film “Come niente”

Greta e Caterina, cresciute in una famiglia difficile, vengono affidate per i mesi estivi al nonno Franco, scorbutico e anaffettivo, sopravvissuto al grande terremoto del centro Italia. Greta è una promessa del calcio femminile, mentre Caterina è ancora una bambina che indossa un casco magico per parlare agli alieni, nascondendo così tutti i suoi fantasmi. Due corpi estranei in un paese che le respinge, costrette a vivere nelle casette prefabbricate, le SAE, pochi metri quadrati da condividere con un nonno che non le vuole e che non sa abbracciarle. Ma quando Franco imparerà a prendersi cura di loro, scopriranno un legame mai esplorato che segnerà il riscatto di tutti. L’Evento Speciale Omaggio al film “Come Niente” di Davide Como è inserito nel Progetto “Precicchie Cinema 25” sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Nel rispetto della normativa anti Covid si raccomanda l’uso della mascherina ed è obbligatorio il Green pass.