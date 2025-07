Fabriano, ecco”Studio per cementare uno spettro”: l’opera collettiva dei giovani di Future Campus

FABRIANO – Confindustria Ancona e la Fondazione Ermanno Casoli hanno presentato Studio per cementare uno spettro, opera d’arte collettiva di grandi dimensioni realizzata dall’artista Edoardo Piermattei nell’ambito del workshop Ho conosciuto Giotto e Giotto ha conosciuto me, a cura di Marcello Smarrelli, per la quarta edizione del Future Campus Fabriano. L’opera permanente è stata progettata per la sede di Fabriano Industry ed è stata inaugurata mercoledì 16 luglio.

E’ composta da 153 cementine, realizzate sotto la guida di Piermattei dagli oltre 150 ragazzi e ragazze del comprensorio fabrianese (15-18 anni) partecipanti al Future Campus Fabriano, un percorso formativo ideato dal Comitato Territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona con l’obiettivo di far conoscere il territorio e le sue aziende, aiutando i giovani a prendere consapevolezza dei propri talenti e a orientarsi nel loro futuro.

Nell’ambito delle attività del campus, è stata coinvolta la Fondazione Ermanno Casoli per sviluppare un’esperienza creativa e formativa con i partecipanti, pronti a facilitare il dialogo tra arte e impresa, con un metodo che vede l’arte contemporanea come efficace strumento didattico e metodologico capace di attivare processi di innovazione e trasformazione.

La ricerca di Edoardo Piermattei nasce dalle forme pittoriche e architettoniche che appartengono all’immaginario della storia dell’arte. Lo affascinano soprattutto i frammenti e le parti mancanti degli affreschi medievali. Le forme che caratterizzano i suoi lavori in cemento e pigmenti si pongono come un’ipotesi di ricostruzione di queste immagini cancellate o invisibili: i vuoti diventano pieni e le assenze, presenze. Conoscere Giotto, fondatore del linguaggio pittorico moderno, è stata per lui una tappa imprescindibile, come lo è stata per generazioni di artisti precedenti, tra cui il fabrianese Allegretto Nuzi (1315-1373). L’eredità di queste grandi figure del passato è stata il punto di partenza concettuale per il workshop ideato da Piermattei e ha rappresentato per i giovani partecipanti un’occasione preziosa per conoscere il ricco patrimonio artistico fabrianese, sperimentando la pratica artistica dei grandi maestri.

Il progetto si è articolato in un percorso che ha unito riflessione teorica ed esperienza pratica, permettendo ai partecipanti di comprendere e reinterpretare il patrimonio storico-artistico locale attraverso una chiave di lettura contemporanea.

Il Future Campus Fabriano è il percorso formativo ideato dal Comitato territoriale fabrianese di Confindustria Ancona, giunto alla quarta edizione. Il Campus, completamente gratuito per i partecipanti, si rivolge ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, ha una durata di sei settimane, con due/tre incontri a settimana nei mesi di giugno e luglio, dopo la fine della scuola ed è valido come PCTO (ex alternanza scuola lavoro). Con un format assolutamente unico nel suo genere, basato su una metodologia laboratoriale/esperienziale, il Campus propone una serie di attività: incontri con imprenditori, visite in azienda, seminari su cyberbullismo, intelligenza artificiale, business model canvas, sicurezza sul lavoro, simulazione di un colloquio di lavoro, project management all’interno di aziende del territorio. Nel Campus si sperimentano le soft skills di base, quali la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la comunicazione, la proattività per poi arrivare a sviluppare competenze più specifiche quali la capacità di progettazione, il public speaking, il problem solving, la leadership e il pensiero critico. Questi gli obiettivi centrati nell’esperienza 2025 rappresentati in solido dalla realizzazione di Studio per cementare uno spettro l’opera di quest’anno.

Alla cerimonia, che ha visto gli studenti protagonisti, hanno partecipato molte autorità a partire da Diego Mingarelli presidente di Confindustria Ancona, Daniela Ghergo sindaco di Fabriano, Chiara Biondi assessore alla cultura, istruzione, sport e pari opportunità delle Regione Marche e poi ancora Francesco Casoli presidente Elica e Vicepresidente Fondazione Ermanno Casoli, Federica Capriotti presidente Comitato territorio Fabrianese di Confindustria Ancona, oltre ovviamente a Edoardo Piermattei. Un messaggio forte, lanciato dai giovani per un territorio, quello fabrianese, che vuole confermare la sua forza e la volontà di vivere.