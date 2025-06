Ezio Bartocci, i suoi paesaggi in mostra a Jesi

In esposizione 60 opere del poliedrico artista di Cupramontana, nell'ambito del progetto triennale "Dittico. Arte contemporanea in dialogo con il patrimonio"

Con una anteprima aperta alla stampa, si è aperta ieri a Palazzo Pianetti di Jesi, nelle Sale Betto Tesei, la mostra “In corso d’opera” di Ezio Bartocci (Cupramontana, 1948) visitabile fino al 28 settembre 2025 ad ingresso gratuito. L’esposizione inaugura il progetto “Dittico. Arte contemporanea in dialogo con il patrimonio”, che proporrà, dal 2025 al 2027, due mostre per ogni annualità, dedicate rispettivamente a un artista locale di una generazione passata e uno contemporaneo. Tutti esporranno opere con richiami al patrimonio artistico custodito presso i Musei Civici cittadini. prossimo artista in mostra, lo jesino Daniele Bordoni con una esposizione dedicata al concerto di giardino a partire dalla rilettura degli ambienti di Palazzo Pianetti, il palazzo settecentesco più importante della città.

Artista militante, pittore e grafico, autore dal tratto poetico e talvolta graffiante, Ezio Bartocci si è imposto all’attenzione della critica per un’opera che rifugge le logiche del “bello” fine a se stesso. «L’arte, per me, non è pura decorazione, qualcosa da attaccare alla parete per fare bella figura. Sarà che sono figlio del ’68, mi è rimasta addosso la volontà di fare arte sociale, non asettica», ha spiegato l’artista durante la preview.

Nella mostra “In corso d’opera” espone circa 60 opere tra grafiche e pittoriche, intorno al tema centrale del paesaggio marchigiano. Tra cieli punteggiati di case volanti (citazione della leggenda della traslazione della Santa Casa di Loreto), figure femminili mitologiche – la dea Cupra, la Sibilla Appenninica – e dolci colline rigate dal lavoro dell’uomo come nelle celebri fotografie di Mario Giacomelli, Bartocci incanta con le infinite possibilità di far parlare il paesaggio di una regione plurale per natura. Un paesaggio dolce, medio, senza mollezza, equilibrato, moderato, quasi che l’uomo stesso ne avesse fornito il disegno, per dirla con Guido Piovene nel suo celebre Viaggio in Italia a proposito dei paesaggi delle Marche, e che Bartocci declina con varie tecniche e materiali. Senza mancare di ironia, come nell’autoritratto in corteccia d’albero, ispirazione per la fusione in bronzo esposta a Jesi, in cui l’artista immagina il ritratto postumo “Io nel 2100”.

Alcune opere esposte sono ispirate da cabrei, antiche mappe utilizzate da proprietari terrieri per controllare i propri possedimenti e individuare le aree bisognose di miglioramento. Altri dipinti rivelano, invece, la visione personale dell’artista, che attribuisce al paesaggio marchigiano, pettinato da dolci colline, tratti di femminilità. Nel complesso, la mostra offre al visitatore un invito a rivedere il proprio rapporto con il territorio, cercando di individuare le influenze che esso ha portato nella costruzione dell’identità di ciascuno e attivando, di conseguenza, un rapporto di rispetto e cura del luoghi.

Valore aggiunto la ricostruzione, nelle Sale Betto Tesei, dello studio dell’artista, un ambiente dinamico dove è possibile ammirare opere ogni volta diverse, nonché incontrare l’artista stesso all’opera.

Dalle sale espositive Betto Tesei si può salire al primo piano, sede della Pinacoteca Civica, per scoprire una seconda sezione della mostra, in cui è evidenziato come il paesaggio possa cambiare anche attraverso racconti e leggende.