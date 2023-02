MARCHE – Iniziative per carnevale, per festeggiare San Valentino, interessanti spettacoli nei teatri con attori del calibro di Stefano Accorsi e attività per bambini. Da domenica 5 a domenica 12 febbraio parte una settimana ricca di appuntamenti imperdibili nelle Marche.

A Pesaro il protagonista indiscusso è Stefano Accorsi che porterà in scena al Teatro Sperimentale “Azul”. Lo spettacolo avrà ben quattro repliche: giovedì 9 e venerdì 10 alle ore 21, sabato 11 alle ore 19 e domenica 12 febbraio alle ore 17. A Fano continua la magia del carnevale con un weekend ricco di iniziative. Si inizia sabato 11 febbraio al campo da rugby Falcone e Borsellino con il Torneo Carnevalesco di Touch-Rugby in programma alle 14:30. A seguire, alle 17:30 presso la sala di rappresentanza Fondazione Carifano si terrà l’evento “L’artista e l’astronauta”, dialogo tra il Maestro Michelangelo Pistoletto e l’astronauta Paolo Nespoli. Alle 19:30 in centro storico “La notte dei Colori”, sfilata di carri di seconda categoria, mascherlive set + Carnage Collective Showcase, musica arabita e abbracci gratis. Dalle 21 in Piazza XX Settembre musica con Dario Rossi. Domenica 12 febbraio alle ore 10 in Viale Gramsci via al Carnevale dei Bambini mentre al Lido, Carnevale in Sup. Alle 15 si torna in Viale Gramsci con il secondo corso mascherato: la sfilata di carri allegorici, maschere e getto di dolciumi. Alle 18 al Pincio musica con i CrossWalkers.

Gradara festeggia l’amore per ben tre giorni, da domenica 12 a martedì 14 febbraio con tour guidati su prenotazione (10:30, 11:30, 16 e 17:30) ed esperienze libere nel borgo. Gli innamorati potranno lasciare il loro pensiero d’amore nel pozzo magico e firmare il registro dell’amore, nonché scattare selfie nel romantico borgo. Inoltre, domenica 12 febbraio alle 15:30 sfilata del corteo storico e in piazza spettacolo di tamburi e mangiafuoco. Alle 17 spettacolo in teatro a cura di Amat “Dell’amore della parola e altri tormenti”.

Per la gioia dei più piccoli ad Ancona arrivano i Me contro Te con un doppio appuntamento al PalaPrometeo: sabato 11 febbraio alle 21.30 e domenica 12 febbraio alle 16. Sempre dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni è l’evento “La nostra storia”, con racconti, visite e laboratori per conoscere i personaggi che hanno fatto grande la città di Osimo. Il 9 febbraio alle 16:30 tante attività per scoprire la figura di Antonio Maria Gallo. Prenotazioni all’Ufficio IAT entro le 19 del giorno precedente.

Mercoledì 8 febbraio inizia Baraonda, il carnevale di Fermo e Porto San Giorgio con un programma ricco di eventi che coinvolgeranno Piazza del Popolo, quartieri e altri luoghi. Domenica 12 febbraio alle ore 15 per il XXVIII carnevale de li Paniccià di Amandola sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con premiazioni in piazza Risorgimento. In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a domenica 26 febbraio.

Sabato 11 febbraio a Castignano, alle 23 veglione di apertura del carnevale storico castignanese 2023 con una grande festa in maschera organizzata nelle Grotte del centro storico; mentre ad Offida tra gli appuntamenti del Carnevale Storico domenica 12 febbraio è in programma la “Domenica dei Parenti”: dalle ore 16 in centro storico musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane e festa per i bambini.

Ultimo weekend per ammirare i capolavori del grande pittore quattrocentesco Carlo Crivelli esposti a Macerata, a Palazzo Buonaccorsi. In occasione del finassage della mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” sabato 11 e domenica 12 febbraio sarà aperta con orario continuato e sarà possibile visitarla dalle 10 alle 20. Per la rassegna a Teatro con mamma e papà, al Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, questo pomeriggio (domenica 5 febbraio) alle 17 va in scena “Cenerentola. Una scarpetta per tre”; mentre domenica 12 febbraio alle 17 il Teatro Vaccaj di Tolentino ospita lo spettacolo per tutta la famiglia “Hansel e Gretel”. Sebastiano Somma salirà invece sul palco del Poliatema di Tolentino con “Il vecchio e il mare” di E. Hemingway. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio alle ore 18.