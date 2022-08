L’estetica dell’Effimero trasforma la rotonda: un cilindro di eventi pop, tra Carrà, Warhol e quiz

Torna l'undicesima edizione della manifestazione dei fratelli Anna e Lorenzo Marconi: tre giornate tra mostre, esposizioni, libri, recital, sfilate e giochi a premi. Come in tv

SENIGALLIA – L’Estetica dell’Effimero è pronta a stupire di nuovo con tre giorni di eventi pop alla rotonda a mare. Undicesima edizione per la manifestazione promossa dall’associazione culturale dei fratelli Anna e Lorenzo Marconi, nata inizialmente come mostra antologica dei costumi artistici con i quali hanno partecipato (e anche vinto) al carnevale di Venezia.

«Il tema scelto quest’anno – spiegano Anna e Lorenzo Marconi – è “Pop”, inteso come manifestazione artistico-culturale di vario tipo che ha avuto una diffusione di massa a partire dagli anni ’60 del Novecento. Tutti noi ne siamo travolti ogni giorno, così che queste tre giornate alla Rotonda non possono che essere vicine al nostro modo di vivere e pensare». Dunque un caleidoscopio di eventi che si muovono tra varie arti nelle giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto.

Il format è semplice e si apre ogni pomeriggio alle 18 con la visita dell’esposizione presente all’interno della rotonda a mare di Senigallia, per poi proseguire la sera alle 21:30 con le molteplici performances di attori, musicisti e altri spettacoli. In mostra ci saranno i bozzetti di Luca Sabatelli, costumista e scenografo, famoso per aver ideato nel corso del tempo i look iconici di Raffaella Carrà, ma anche abiti vintage dalla collezione privata del costumista Massimo Eleonori, che permetteranno ai visitatori di rivivere la moda tra gli anni ’60 e ’80; a completare la proposta, una scelta di Barbie, le bambole più vendute al mondo e le ultime creazioni di Anna e Lorenzo Marconi, una delle quali è dedicato all’evento nazional-popolare più famoso d’Italia, il festival di Sanremo.

Se questo è il programma delle mostre fruibili alla rotonda, di certo non meno ricco è quello relativo alle tre serate: sabato 13 agosto, alle ore 21:30 si terrà prima “Raffaella Carrà. Una leggenda in tre minuti”, una chiacchierata con Antimo Verde, autore dell’omonimo libro biografico sulla regina della tv edito da Francesco D’Amato; seguirà una sfilata di moda con gli abiti vintage di Massimo Eleonori che lasceranno spazio all’esibizione della scuola di ballo “Danza in Scena” sulle note del Tuca Tuca.

Domenica 14, allo stesso orario prenderà vita il recital di e con Mauro Pierfederici e Alessio Messersì “Il visionario eccessivo – Andy Warhol e la sua arte”, che vedrà alla voce e chitarra Roberto Chiostergi e Paolo Fornaroli.

Infine, nella serata di lunedì 15 agosto un gioco a premi sarà il fulcro con “Sì, la vita e’ tutt’un quiz”: lo spunto nasce dal libro fotografico dedicato ai 25 anni vissuti da protagonisti al Carnevale di Venezia edito da Ventura Edizioni lo scorso febbraio. Durante la serata infatti i racconti di Anna e Lorenzo Marconi in merito alle immagini contenute in “L’ALtra Maschera – Un costume per sognare”, saranno il tema del quiz dove le vallette, come nei programmi televisivi, sceglieranno tra il pubblico i concorrenti ai quali rivolgeranno le fatidiche domande. In palio una giornata in piscina e cena per due persone.