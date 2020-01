Enrico Brignano ad Ancona con lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”

ANCONA – Il recordman del teatro italiano è pronto a far divertire il pubblico con una nuova opera. Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico italiano dei palazzetti, Enrico Brignano torna in scena con lo spettacolo teatrale “Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo e imperdibile show che farà tappa ad Ancona il 18 gennaio, alle ore 21, al PalaPrometeo.

Lo spettacolo è una riflessione sulle nostre ossessioni legate al tempo. “Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, facciamo eco noi oggi. “Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta? E come mai, se il tempo va così veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai?” si chiede il comico. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

Dopo la tappa di Ancona, il comico sarà nelle Marche a marzo, con una doppia data. “Un’ora sola vi vorrei” andrà in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro sabato 28 marzo, alle ore 21, e domenica 29 marzo, alle ore 18.