Lo show, che sfida e rincorre il tempo, andrà in scena sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2020 alla Vitrifrigo Arena. Prevendite aperte

PESARO – Dopo lo spettacolo Innamorato Perso, che ha fatto ridere il pubblico italiano dei palazzetti, Enrico Brignano torna in scena con Un’ora sola vi vorrei, nuovo show che sfida e rincorre il tempo. Arriverà in primavera a Pesaro, con una doppia data.

Oltre alla data inizialmente fissata di sabato 28 marzo 2020 (alle ore 21), è stata aggiunta quella di domenica 29 marzo (alle ore 18). Lo spettacolo andrà in scena alla Vitrifrigo Arena, organizzato da Ventidieci, Alhena Entertainment e Vitrifrigo Arena.

“Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, facciamo eco noi oggi. E il comico romano si chiede: “Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta? E come mai, se il tempo va così veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai?”.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di intrattenimento (anche se il titolo dice “un’ora sola”).

Biglietti per la nuova data disponibili su www.ticketone.it da martedì 17 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 11 di domenica 22 dicembre 2019.

Prezzi Biglietti

Poltronissima – € 65 + € 9,75 diritti di prevendita

Poltrona – € 60 + € 9 diritti di prevendita

Tribuna Centrale – € 50 + € 7,50 diritti di prevendita

Tribunette telescopiche laterali – € 40 + € 6 diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 30,50 + € 4,50 diritti di prevendita

Gradinata laterale – € 27,80 + € 4,20 diritti di prevendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA