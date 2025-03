Elio Germano, Giorgia, Paolo Cevoli, Giacobazzi: 50 appuntamenti per la stagione pesarese

PESARO – Neri Marcorè, Ascanio Celestini, Amedeo Minghi, Fabio Concato, Elio Germano, Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Giorgia. La stagione pesarese è pronta ad accogliere i big.

Oltre 50 appuntamenti culturali promossi dal Comune di Pesaro e in programma per tutto il 2025, che si vanno ad aggiungere ai 27 già previsti e dislocati tra Vitrifrigo Arena e Auditorium Scavolini. Ventidue location differenti che promuovono ogni angolo del territorio, dal centro storico al lungo mare; da Baia Flaminia al Parco Miralfiore; dai vicoli della città ai borghi storici. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini hanno presentato il fitto calendario eventi che sono previsti per i prossimi 9 mesi in città, tra cui il ritorno di Popsophia (dal 24 al 27 luglio in piazza del Popolo) e il KUM Festival di Massimo Recalcati (17-19 ottobre al Teatro Sperimentale), a Pesaro per il secondo anno consecutivo.

«Popsophia promuoverà “il contemporaneo” in una quattro giorni di eventi. Il KUM Festival di Massimo Recalcati si sdoppierà con un’anteprima estiva che aprirà la strada ai tre giorni di Festival previsti per ottobre. Due appuntamenti che abbiamo fortemente voluto riportare in città essendo consapevoli del grande potenziale culturale, turistico e aggregativo che garantiscono», precisano Biancani e Vimini che poi rilanciano: «Avevamo preso l’impegno, oggi portato a termine, di calendarizzare con largo anticipo una programmazione culturale fitta e ben studiata, sulla scia del fantastico anno da Capitale. Anche un modo per supportare le attività ricettive, di ristorazione e commerciali in città».

La sesta edizione del Miralteatro, dal 28 luglio al 9 agosto al Parco Miralfiore, porta in scena Neri Marcorè & Orchestra Multietnica di Arezzo; Ascanio Celestini; Amedeo Minghi; Fabio Concato; Elio Germano e Teho Teardo. «Figure di spicco, rappresentative e amate dal pubblico confermano il Miralteatro come un evento su cui investire, che segna la caratura culturale che vogliamo continuare a proporre e promuovere, sfruttando lo splendido Parco Miralfiore», precisano.

Torna dopo cinque anni anche l’appuntamento con il “Cinema alla Rocca” che, dopo la straordinaria riapertura estiva dello scorso anno, farà rivivere la cornice della più importante opera di fortificazione in città. «Una scommessa su cui crediamo e abbiamo voluto puntare – hanno precisato -. Dopo l’accordo di definizione per l’uso del fossato, è stato più facile programmare la stagione del cinema all’aperto che quest’anno tornerà con film rinomati, e dove gli appassionati potranno fruire di un ricco calendario di proiezioni». Non mancheranno anche i grandi classici come il Rossini Opera Festival, Hangartfest, il GAD – Festival Nazionale d’Arte Drammatica, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e la Benelli week. Tra gli ospiti in città anche Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Giorgia. «Non mancheranno anche gli appuntamenti per i giovani che sono ancora in corso di definizione», puntualizzano.

Conferme, inoltre, anche sotto il profilo dei trasporti: «Manterremo la navetta Pesaro – Gabicce e il trenino Gabicce – Gradara, così da poter dare ai nostri turisti la possibilità di visitare tutte le bellezze del nostro territorio, valorizzandolo, promuovendolo e con diverse novità in vista che comunicheremo nelle prossime settimane». Piazza del Popolo rimane il cuore della città, ospitando i grandi festival ma «disponibile anche ai promoter e professionisti del settore per eventi nuovi e appetibili», concludono.