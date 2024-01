Dacia Maraini a Senigallia con “Caro Pier Paolo” (Pasolini)

SENIGALLIA – Prosegue “In scena senza scena”, la rassegna giunta alla seconda edizione che ha come fulcro la realizzazione di spettacoli senza scene che prediligono appunto storia e recitazione. Per il nuovo anno il primo appuntamento è con Dacia Maraini: attraverso un recital su Pier Paolo Pasolini, Maraini ricostruirà anche il percorso di intellettuale e scrittrice.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21:15 del 25 gennaio, alla rotonda a mare: Dacia Maraini è una tra gli intellettuali che più hanno caratterizzato il ‘900, forse l’ultima rappresentante di quella felice stagione della letteratura italiana e tuttora attivissima (è l’autrice italiana più tradotta al mondo). Da anni cittadina onoraria di Senigallia, presenterà le sue ultime opere: “Caro Pier Paolo” sulla sua amicizia con il grande Pasolini; “In nome di Ipazia” in cui l’astronoma del V secolo d.C. ingiustamente uccisa per la sua emancipazione diviene il simbolo di tutte le donne vittime del maschilismo; “Vita mia”, dove la Maraini ricorda la sua infanzia in un campo di concentramento giapponese. La conversazione con l’autrice, tenuta da Paolo Mirti, sarà accompagnata da un recital basato su “Caro Pier Paolo”, un percorso nel ricordo dell’intellettuale che più di ogni altro ha segnato il Novecento italiano, visto però nel suo aspetto più umano e quotidiano, quello di amico e compagno di viaggio, con le sue abitudini, le sue contraddizioni, e il dolore per la sua scomparsa prematura.

Interpreti del recital saranno l’attrice senigalliese dalla prestigiosa carriera nazionale Anna Teresa Rossini, che ha lavorato con i più importanti registi del teatro italiano, e il giovane attore Alessio Messersì. Le musiche appositamente composte da Federica Clementi, saranno eseguite al flauto e al sassofono da Pino Clementi. La regia è di Norma Martelli.

La rassegna “In scena senza scena, curata da Alessio Messersì e Mauro Pierfederici, è organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con le associazioni Augusto Bellanca, Sena Nova e Teatro Time, con il contributo del Centro cooperativo mazziniano. Posto unico non numerato 13 euro. I biglietti per l’evento sono disponibili presso il botteghino del teatro La Fenice (tel. 071 793 0842) e su Vivaticket.