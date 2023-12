Senigallia, “a spasso” tra le opere surreali di Sandy Skoglund

SENIGALLIA – Ribalta internazionale per la mostra Sandy Skoglund – I mondi immaginari della fotografia 1974-2023 ospitata in questi mesi nelle sale di palazzo del Duca, a Senigallia. Le principali testate culturali hanno dedicato ampi spazi all’esposizione sui quasi 50 anni di attività dell’artista americana, curata da Mario Trevisan e organizzata dal Comune di Senigallia con il sostegno di Regione Marche, la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio e Galleria Paci Contemporary.

La mostra si configura come un viaggio pieno di colori e contrasti sgargianti, animali decontestualizzati, atmosfere surreali in cui sono inserite delle persone, fotografate in modo da suscitare spaesamento e straniamento. Mondi immaginifici a cui Sandy Skoglund dedica anni per l’ideazione e la realizzazione.

Nel percorso espositivo, che rimarrà aperto dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 20 fino al prossimo 2 giugno 2024, è possibile per i visitatori anche scaricare gratuitamente l’audioguida: basterà avere con sé smartphone e cuffiette, mentre per i più piccoli (6-10 anni) un foglio enigmistico aiuterà a godersi la visione dei fantastici mondi di Sandy Skoglund. Il 21,22 e 23 dicembre alle ore 17,30 sono state organizzate visite guidate prenotabili inviando una mail a circuitomuseale@comune.senigallia.an.it.



Per maggiori info e dettagli: www.feelsenigallia.an.it.