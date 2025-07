Francesco Gabbani torna allo Sferisterio di Macerata: «Porto le Marche nel cuore»

MACERATA- Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista toscano il 22 agosto è pronto a ritornare in una delle location più suggestive delle Marche, ovvero lo Sferisterio. L’artista carrarino, con il suo “Dalla tua parte Summer Tour” sarà infatti il sesto ospite di “Sferisterio Live”, il festival di musica dal vivo organizzato dall’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio. L’artista toscano porterà sul palco il suo Dalla tua parte Summer Tour, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con Viva la vita.

Gabbani, con la sua consueta disponibilità e profondità, ci ha raccontato il senso del brano sanremese, la sua visione della musica e il rapporto speciale con le Marche.

Francesco, sei un cantautore ma anche un ottimo polistrumentista. Forse questa caratteristica, non scontata nel mondo della musica di oggi, non è nota a tutti, cosa ne pensi?

«Con tutta onestà, per me essere polistrumentista è qualcosa del tutto naturale, perché sono nato e cresciuto in un ambiente musicale. Mio padre è batterista e ha sempre avuto un negozio di strumenti, quindi sono cresciuto giocando con essi e imparando a suonarne diversi. In alcune performance ho rinunciato a suonare strumenti, come ad esempio in Occidentali’s Karma a Sanremo, ma chi mi segue dal vivo o ha visto i programmi televisivi che ho condotto, sa bene che sono polistrumentista. Non perdo mai l’occasione di suonare, quando è possibile e il contesto lo permette».

“Viva la vita” è il brano con cui hai partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, qual è il messaggio principale che volevi trasmettere con questa canzone?

«Il messaggio di “Viva la vita” è un tentativo di avere un approccio di gratitudine nei confronti dell’esistenza, ma soprattutto di accettazione. Il concetto centrale è proprio il “così com’è”. Viviamo in un contesto sociale e storico in cui siamo spesso portati a desiderare spasmodicamente tutto ciò che non abbiamo. Guardiamo sempre a ciò che ci manca, invece di essere grati per ciò che abbiamo. Quel verso, “così com’è”, rappresenta per me l’accettazione di chi siamo, di quello che abbiamo, e soprattutto il riconoscere che, di fronte a domande supreme come “Chi siamo?” o “Cosa ci facciamo qui?”, probabilmente non abbiamo risposte chiare — e forse il segreto sta proprio nell’accettare che quelle risposte, al momento, non le abbiamo. In questo senso mi ha ispirato molto il Maestro Tiziano Terzani, un autore che nei suoi ultimi libri, come Un altro giro di giostra e La fine è il mio inizio, ha parlato profondamente di questi temi».

Gabbani credits @ChiaraMirelli

C’è ancora chi ti associa alla “scimmia” di Occidentali’s Karma. Per te è un peso?

«Il fatto che alcune persone mi associno alla scimmia di Occidentali’s Karma mi fa piacere, perché quella canzone ha segnato in modo importante il mio percorso. Chi fraintende la presenza della scimmia oggi mi fa sorridere: prima mi dispiaceva che non cogliessero il vero significato dietro quel simbolo. La scimmia è infatti una rappresentazione visiva di una citazione dell’etologo Desmond Morris, tratta dal suo libro La scimmia nuda. D’altronde sono stato io a decidere di presentarmi sul palco con la scimmia, accollandomi anche il rischio che venisse travisata, quindi sono sereno rispetto a tutto questo. Occidentali’s Karma resta una canzone molto importante per me e, dal vivo, ogni volta che la eseguo, mi emoziona ancora profondamente».

Il 22 agosto sarai nella prestigiosa location dello Sferisterio di Macerata. Quanto sei legato alle Marche? Che ne pensi di questo territorio non troppo lontano dalla tua Toscana? Hai un ricordo relativo a questa regione?

«È un luogo in cui sono felice di tornare. Ci sono stato diverse volte, anche con una data di un mio tour, e posso dire che è un posto magico per fare concerti, ricco di emozioni e vibrazioni. Le Marche sono una regione che porto nel cuore. Nel 2017 sono stato a Fermo per quasi due settimane, durante l’allestimento del tour di Occidentali’s Karma, e conservo ricordi intensamente emozionanti di quell’esperienza».