Alessandro Sciarroni apre la stagione teatrale di Ancona

ANCONA – Si apre con un evento d’eccezione la nuova stagione teatrale di Marche Teatro: venerdì 5 settembre alle ore 20.30, al Teatro Sperimentale di Ancona, arriva per la prima volta in città “U. (un canto)”, l’ultima creazione firmata da Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza nel 2019 e artista associato di Marche Teatro.

L’opera – una performance vocale e musicale che si fa danza – è stata accolta con entusiasmo dalla critica europea ed è già passata per palcoscenici di grande prestigio come il Festival d’Automne di Parigi, la Triennale di Milano, la Bundeskunsthalle di Bonn e il CENTQUATRE – PARIS. Adesso arriva ad Ancona come spettacolo inaugurale della stagione 2025/2026, che porterà in città ben 181 serate di spettacolo tra Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale e Teatrino del Piano.

“U.”, un concerto che danza

“U. (un canto)” nasce da una commissione della Fondazione Cartier, che nel 2022 ha invitato Sciarroni a co-curare una delle sue celebri Soirées Nomades. Il risultato è un’opera corale fuori dagli schemi, dove undici brani composti tra il Novecento e oggi diventano materia per una drammaturgia che fonde canto, movimento e presenza scenica. Il silenzio si fa tempo, le voci si trasformano in corpi danzanti.

In scena: Raissa Avilés, Alessandro Bandini, Margherita D’Adamo, Nicola Fadda, Diego Finazzi, Lucia Limonta, Annapaola Trevenzoli. La direzione musicale e il training vocale sono affidati a Aurora Bauzà & Pere Jou, con la collaborazione di Oussama Mhanna. La consulenza drammaturgica e il training fisico portano la firma di Elena Giannotti, mentre lo styling è di Ettore Lombardi, le luci di Valeria Foti, e il suono di Francesco Roti Pallone.

La produzione è firmata da Corpo Celeste_C.C.00# e Marche Teatro, in coproduzione con i principali festival e teatri italiani ed europei, tra cui FOG Triennale Milano Performing Arts, Bolzano Danza, Torinodanza Festival, Teatro Stabile di Torino, e con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Una stagione all’insegna della contaminazione

L’appuntamento con “U.” non è solo l’inizio della stagione, ma anche una dichiarazione d’intenti. Marche Teatro rilancia la propria offerta culturale con una proposta che, da settembre a maggio, attraversa i generi e le generazioni: dalla prosa alla danza (900venticinque d’annate ricorrenze), dalla scena contemporanea (Spazi di Creatività Illimitata) agli incontri e riflessioni del ciclo L’Alfabeto della Memoria, fino al Teatro Ragazzi con Aperditad’occhio.

Sciarroni, il coreografo che riscrive la danza

Nato a San Benedetto del Tronto, Alessandro Sciarroni è oggi uno dei nomi più importanti della scena contemporanea europea. Artista trasversale, lavora tra danza, teatro e arti visive, integrando pratiche che vanno dal circo allo sport, con un approccio che esplora la resistenza del corpo, la fragilità, le ossessioni, e la relazione empatica tra performer e spettatore.

Nel 2019, la Biennale di Venezia lo ha premiato con il Leone d’Oro alla Carriera per la Danza, definendolo “direttore d’orchestra dei danzatori” e uno dei coreografi più rivoluzionari del nostro tempo. Le sue opere, prodotte in collaborazione con Marche Teatro, sono state presentate in tutto il mondo: dall’Europa alle Americhe, fino al Medioriente e all’Asia.

I biglietti per lo spettacolo U. (un canto): intero €15, ridotto €12, carnet e speciale giovani €10 si acquistano on line su vivaticket.com e presso biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org. La biglietteria delle Muse è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30.