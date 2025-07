Corinaldo, seconda edizione del festival di poesia Gradini

Torna, sabato 9 agosto, l'evento che trasforma l'arte poetica in spettacoli, concerti, laboratori per i più piccoli, mostre e installazioni

CORINALDO – Torna nel borgo gorettiano, sabato 9 agosto, il festival di poesia Gradini. Una seconda edizione che vedrà, da pomeriggio a notte, eventi no-stop dedicati ai cantautori. A promuovere la manifestazione sono le associazioni “Liberi pensieri” e “Piano C”, in collaborazione con il comune di Corinaldo. Al centro spettacoli, mostre, installazioni, laboratori per bambini.

L’ospite del 2025 è Giulia Anania, cantautrice romana e paroliera per i più grandi nomi del pop, del rap e dell’indie italiano, provocatrice culturale. Dopo aver girato l’Europa con oltre mille concerti nella sua carriera e dopo essere stata tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con la canzone scritta per Massimo Ranieri, Anania arriva a Corinaldo. Porterà con sé il nuovo lavoro Rotaie, il suo primo graphic poem che sta riscuotendo grande successo di critica e pubblico. Rotaie, una poesia d’amore ambientata su tutti i tram del mondo, si animerà con le illustrazioni di Giulia Anania e una lettura corale con il pubblico di Gradini Festival, il 9 agosto alle 19 al loggiato comunale. Alle 22:30 a La Piaggia, Anania proporrà agli spettatori anche il suo concerto/reading L’amore è un accollo – Canzoni e poesie – quasi – romantiche.

Ma Gradini non è solo arte musicata. Torna per il secondo anno consecutivo anche il contest per artisti Carta che si propone di promuovere l’arte grafica e la poesia mettendole in relazione. Quest’anno il focus non poteva che essere sul testo poetico in musica. Gli artisti hanno individuato un testo cantautoriale noto di riferimento, da interpretare con un’immagine. Le dieci migliori opere finaliste della “call for artists” saranno esposte a Corinaldo negli spazi della Biblioteca MA e contemporaneamente negli spazi urbani della città, mentre a dicembre verranno esposte nella galleria d’arte Piano C art + studio di Ancona per una mostra collettiva.

E ancora: per tutta la giornata di sabato 9 agosto, in ogni angolo di Corinaldo sarà possibile inciampare in eventi poetici. Ecco il programma nel dettaglio.

Gli spettacoli

Alla Piazzetta della Rotonda alle 20 (ma poi anche alle 21, alle 23:30 ed alle 00:30), Caro De André – Tributo a Fabrizio De André, con l’attore, performer ed artista multidisciplinare Paolo Mazzanti. Uno spettacolo inedito, ideato dallo stesso Mazzanti. Una lettera di ringraziamento al cantautore genovese per le parole e la musica delle sue opere che «mi hanno insegnato e ricordano a tutti noi, oggi più che mai, che fare arte, comporre ha bisogno di rigore e di una profonda ricerca su di sé, necessaria per rilanciare nel mondo, tramite uno sguardo critico e consapevole, sogni, speranze, nuovi orizzonti», le parole di Mazzanti.

A La Piaggia, alle 21:30 Cavalieri invincibili degli assetati, uno spettacolo che traccia i punti di contatto tra Nazim Hikmet, poeta turco dalla vita mirabolante, Pierangelo Bertoli, cantautore italiano costretto per una vita intera su una sedia a rotelle ed il “cavaliere invincibile degli assetati”, ovvero Don Chisciotte. Personaggi che rammentano che soprattutto nei momenti di difficoltà non dobbiamo mai perdere la nostra umanità. Musica & poesia con Alessandro Moscatelli (voce narrante), Francesco Ferrandi (tastiera), Nicole Vestuto (voce), Simone Oliva (chitarra).

Il talk

Non volevamo essere dei duri, sulla falsa riga delle parole del brano sanremese di Lucio Corsi una riflessione su quanto la musica italiana possa influenzare la costruzione di modelli maschili e sul cambiamento sociale e culturale che essa racconta e/o contribuisce a produrre: dall’amante passionale e possessivo, dal “duro” silenzioso e inaccessibile, dal “macho” sicuro di sé all’emergere di figure maschili che non temono di mostrare le proprie vulnerabilità, di esprimere apertamente i propri sentimenti, di confrontarsi con le proprie fragilità, superando gli stereotipi di genere.

Si confronteranno sul tema i componenti della band Arbitri Elegantiae, Giovanni Frulla, docente e musicista, e Lorenzo Franceschini, autore e musicista, e Lorenza Paolini del Centro studi internazionali Santa Maria Goretti. A condurre il dibattito, Matteo Belluti, giornalista, scrittore e content creator.

I concerti

Oltre a L’amore è un accollo, musica dal vivo alle 22:30 alla piazzetta della Rotonda con Non Solo Hit Estive. Un viaggio in musica per celebrare la profondità e la ricchezza della musica in lingua spagnola, andando oltre i successi stagionali per esplorare il repertorio dei grandi cantautori. Con un’attenzione particolare a figure iconiche come Mercedes Sosa e Violeta Parra. A guidare gli spettatori in questo viaggio Roberto Chiostergi (chitarra), Antonella Vento (voce).

Per bambini

Spazio anche alle iniziative per i bambini. Alle 18:30, alla Biblioteca Palazzo MA Collage Musicali in Do Maggiore con Jessica Papaveri, un’occasione per i più piccoli per sperimentare con parole ed immagini, lasciandosi ispirare dalle canzoni d’autore. Si ascolteranno brani cantautoriali, ogni bambino potrà scegliere i versi che sente più vicini e trasformarli in un collage visivo (per bambini dai 7 agli 11 anni).

Alla Piazzetta della Rotonda dalle 21 alle 22 Pippi Pippi Hurrà, lettura animata in musica, a cura del Ròdari Club, gruppo di lettori nato nel 2017 nella Biblioteca Gambalunga di Rimini, con Graziano Giovannetti. Pippi Pippi Hurrà è un omaggio ad Astid Lindgren, autrice di meravigliose storie per ragazzi. Per questo progetto speciale, il Ròdari Club si avvale della collaborazione del cantautore Graziano Giovanetti che ispiratosi alle avventure di Pippi Calzelunghe ha compsto delle filastrocche che accompagneranno la lettura, rigorosamente dal vivo.

Le installazioni

A Largo 10 agosto dalle 21:00 alle 23:00, ritorna il format Valigia piena di poesie che in quest’edizione si declina sui testi dei cantautori, un’installazione a metà tra la performance teatrale, il reading e la lettura scenica. Un paio di cuffie antinfortunistica per isolarsi da tutto il rumore esterno, l’attore Andrea Mazzanti sceglierà un testo che interpreterà per un solo spettatore alla volta.

Dalle 18 alle 1 Installazioni poetiche e sonore al Giardino degli innamorati e alle 21 al Chiostro San Francesco Game Reading Letterario a cura di Circolo Letterario “Al termine dell’Universo”.