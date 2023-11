Corinaldo, “La signora omicidi” al teatro Goldoni

Appuntamento per venerdì 17 novembre

CORINALDO – Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri sono i protagonisti de La signora omicidi, venerdì 17 novembre al Teatro Goldoni di Corinaldo, secondo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e con la collaborazione di Teatro Time.

Adattata per il teatro da Mario Scaletta partendo dal racconto di William Rose e dall’omonimo celebre film, la commedia è diretta dalla regia di Guglielmo Ferro e vede in scena, a fianco dei due interpreti principali, lo stesso Scaletta e gli attori Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco per la produzione della compagnia ACAST Associazione Culturale Artigiani Spettacoli Teatrali.

La signora omicidi è una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti. La Londra degli anni ’50 fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che la signora Wilberforce finirà per smascherare.

Biglietti: primo settore 18 euro, secondo 15 euro con riduzioni – in vendita alla Biglietteria Teatro, tel. 338/6230078, il giorno di spettacolo dalle ore 20. Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche su vivatocket.com e AMAT/Vivaticket. Info Teatro Goldoni tel. 338/6230078 teatro@corinaldo.it. Informazioni AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21,15.