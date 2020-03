Concerto di Bocelli per il Covid-Hospital di Camerino: con lui Fedez e Ferragni

La Fondazione del noto artista è di nuovo in campo per la solidarietà verso chi si trova in difficoltà. «Fare il bene credo che sia l’unica ragione di vita per tutti noi». Gli artisti canteranno in streaming sui loro canali social

CAMERINO – La Fondazione Andrea Bocelli di nuovo in campo per la solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Il Maestro infatti ha dato il via a una raccolta fondi per sostenere il Covid-Hospital di Camerino e ha ricevuto subito il sostegno di altri due volti noti: l’influencer Chiara Ferragni e il cantante Fedez.

«In condizioni come quella che stiamo vivendo ci rendiamo conto di essere tutti strettamente collegati l’uno all’altro e il celebre “ama il prossimo tuo come te stesso” non è più un modo di dire o una frase fatta ma diventa un imperativo categorico e una cosa che tutti noi possiamo mettere in atto – le parole di Andrea Bocelli che proprio questa mattina ha diffuso un video sui suoi canali social -. Fare il bene credo che sia l’unica ragione di vita per tutti noi, fare il bene è importante perché facciamo del bene altri e siccome siamo collegati facciamo del bene anche a noi stessi».

«La fondazione che porta il mio nome e che è nata nel 2011 e ha fatto tante cose in giro per il mondo, è riuscita a realizzare opere importanti nelle zone funestate dal terremoto (scuola di Sarnano e di Muccia, ndr.) – ha spiegato Bocelli -. In questo momento è impegnata nella ricostruzione dell’Accademia della Musica di Camerino e avevano sperato di portare a termine, anche questo progetto, in 150 giorni ma il Coronavirus ha interrotto tutto anche se siamo sicuro che riusciremo a portarla avanti in tempi molto brevi e siamo sicuri che la musica che verrà suonata in questa scuola ci aiuterà a cantare la vittoria sul Coronavirus».

«Nel frattempo siamo tutti schierati e vicini a chi è impegnato sulle barricate a combattere il coronavirus. Con te tutto andrà bene, con te potremo riscoprire la forza di un abbraccio, con te per disegnare il futuro» ha concluso il Maestro.

All’iniziativa hanno aderito anche Chiara Ferragni e Fedez che proprio oggi pomeriggio (giovedì 19 marzo), in diretta sui loro canali social, canteranno insieme ad Andrea Bocelli. «Il Maestro ci ha chiesto di aiutarlo a divulgare la campagna fondi iniziata oggi per l’ospedale di Camerino quindi le nostre piattaforme social sono a disposizione per cercare di aumentare la partecipazione a questa iniziativa – hanno spiegato -. Poco prima dell’inno nazionale di oggi pomeriggio osserveremo anche un minuto di silenzio per la città di Bergamo e per tutte le città maggiormente colpite dal virus».

Per poter contribuire alla donazione è possibile visitare il link: gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino