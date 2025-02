Ancona Classica, allo Sperimentale arriva il “pianismo coraggioso” di Filippo Gorini

ANCONA – Per la stagione “Contrappunti” appuntamento domenica pomeriggio 8 febbraio alle 17.30 al Teatro Sperimentale di Ancona con gli Amici della Musica “Guido Michelli” e con il pianista Filippo Gorini, che eseguirà brani di Schubert, Kurtág e Beethoven. Filippo Gorini, classe 1995, rappresenta un ospite d’eccezione per la stagione degli Amici della Musica, visto che si tratta di uno pianisti under 30 più riconosciuti al mondo, che ha conquistato sale prestigiose come il Concertgebouw di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino e di Vienna, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Wigmore Hall di Londra, il Teatro alla Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York e altri. Giovanissimo primo premio (con giuria unanime) e premio del pubblico al concorso Telekom-Beethoven di Bonn, premio Abbiati come miglior solista dell’anno 2022, premio Franco Buitoni Award (2023), a sostegno del progetto “Sonata for 7 Cities”, premio Borletti-Buitoni Trust Award (2020), e premio “Una vita nella musica – Giovani” 2018, assegnato dal Teatro La Fenice di Venezia, Filippo Gorini ha due genitori fisici nucleari e un fratello matematico, e tra le sue passioni ci sono la scrittura e la matematica, e il sogno, in parte realizzato, di diventare regista. Nel 2024, in collaborazione con Rai 5 e RaiPlay, è nato Ricercare sull’Arte della Fuga, un ciclo di quattordici conversazioni in video sulla musica di Bach, realizzate da Gorini nell’arco di tre anni con illustri personalità quali Peter Sellars, Frank Gehry, Sasha Waltz, Alexander Sokurov, Alexander Polzin, Alfred Brendel, Steven Isserlis, George Benjamin e altri.

Con il suo «pianismo originale, coraggioso», come ha scritto The Guardian, Filippo Gorini sarà artista in residenza per gli Amici della Musica nel triennio 2025-27. Il concerto della stagione Amici della Musica “Contrappunti” firmata da Fabio Tiberi, fa parte del cartellone di Ancona Classica e il programma del pomeriggio allo Sperimentale è composto da due contrappesi quali Franz Schubert, con la Sonata D 840 in do maggiore “Reliquie”, e Ludwig van Beethoven, con la sbalorditiva ultima Sonata per pianoforte, la n. 32 in do minore, op. 111, con un perno centrale costituito dalla scelta di brani del compositore ungherese György Kurtág, che il 19 febbraio compirà 99 anni. Di Kurtág, Gorini eseguirà una selezione da “Játékok” (giochi), una raccolta di brani per pianoforte a due o quattro mani, che lo stesso compositore ha trascritto in diversi arrangiamenti. Il prossimo concerto degli Amici della Musica “Guido Michelli” sarà quello in programma martedì 23 febbraio al Teatro Sperimentale alle 20.30 con Emanuele Arciuli al pianoforte.

Per domenica 9 febbraio biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse, 5 euro (ridotti extra, giovani fino a 26 anni), 15 euro (ridotti) e 20 euro (biglietti interi).