Con Carmen Consoli si torna a parlare di concerti live dal teatro di Senigallia

SENIGALLIA – Si torna a parlare di eventi dal vivo, in presenza, di concerti live. La prima grande artista a parlare di esibirsi a Senigallia è Carmen Consoli che ha annunciato nei giorni scorsi la “partenza” di un nuovo tour che farà tappa al teatro La Fenice di via Battisti.

Una buona notizia per i fan della cantantessa ma anche per gli amanti dei concerti e degli eventi live in generale. Poche settimane fa era stata anche presentata la stagione teatrale organizzata dal Comune di Senigallia, da Amat e dalla compagnia La Rancia, sempre con spettacoli in presenza per la prossima primavera. E ora questa lieta novella che infonde fiducia nel futuro.

A distanza di 5 anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a 2 dalla raccolta live “Eco di Sirene”, Carmen Consoli svela dunque il suo ritorno sulla scena discografica con un nuovo album, “Volevo fare la rockstar”, e un nuovo tour nei teatri che prenderà il via il prossimo novembre: la tappa al teatro La Fenice di Senigallia è prevista per venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 21. Concerto organizzato dalla Best Eventi.

«Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del nuovo disco, sembra tornare piano piano anche la bellezza – ha dichiarato l’artista siciliana -. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Lo faccio insieme a Francesco Barbaro e ai collaboratori di sempre, con i quali da anni condivido tutto e che ho trovato pronti a guardare avanti, a essere ottimisti. Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno. Avremo tempo anche per la grande festa all’Arena di Verona, appuntamento che è stato solo rimandato. In questo tempo, nel quale ci vengono richiesti sacrifici e coraggio, proviamo anche a costruire percorsi di bellezza e di musica. In fondo da sempre io volevo fare la rockstar».

Informazioni sul concerto di Carmen Consoli, sui biglietti e sui prezzi sono disponibili allo 085.9047726 o su www.besteventi.it.