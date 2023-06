Civitanova, “Sull’orlo della memoria”: inaugurata la mostra dedicata al maestro Ciarrocchi

CIVITANOVA – “Sull’orlo della memoria”, taglio del nastro per la nuova esposizione dedicata al maestro Arnoldo Ciarrocchi. La mostra è stata inaugurata ieri, domenica 25 giugno, alla pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta, ospitata nell’antica chiesa del Santissimo Crocifisso, spazio dedicato proprio al maestro Ciarrocchi.

La mostra descrive con dipinti che vanno dagli anni ’40 alla fine degli anni ’90 momenti caratterizzanti della vita artistica di Ciarrocchi. Era presente, tra gli altri, al taglio del nastro, la moglie dell’artista, Rinalda Mori Ciarrocchi. La Presidente del Cda dei Teatri Maria Luce Centioni, assieme ai componenti del consiglio Agnese Biritognolo e Armando Lazzarini, ha ringraziato Rinalda Mori Ciarrocchi: «Ci ha fatto dono di un prestito di opere così importanti, che ci collegano alla nostra terra facendoci ricordare origini così preziose – ha detto Centioni -. Un ringraziamento particolare anche al direttore Enrica Bruni che con il suo spessore culturale e con la sua grande curiosità e laboriosità illumina la pinacoteca».

«Sono particolarmente affezionata al maestro Ciarrocchi e alla su famiglia, che in tutti questi anni ci ha sostenuto per arricchire e rinnovare di volta in volta il percorso di questo spazio, inglobato nel 2009 nella pinacoteca – ha detto il direttore della pinacoteca Enrica Bruni -. In questa mostra ripercorriamo diverse tappe artistiche della vita del maestro”. La pinacoteca civica Marco Moretti ha annunciato il suo orario estivo: tutti i sabati e le domeniche dei mesi di luglio e agosto sarà possibile visitare gli spazi espositivi dalle ore 20 alle ore 24. Ingresso e visita guidata gratuiti (info@pinacotecamoretti.it).