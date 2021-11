Civitanova, il ritorno di Fiorello: quattro appuntamenti al Rossini per uno degli showman più amati d’Italia

CIVITANOVA MARCHE – Rosario Fiorello in tournèe a Civitanova: e no, non si tratta di uno scherzo. Il popolare showman originario di Catania porterà infatti in scena i suoi spettacoli nelle Marche, a cominciare dalle tre date annunciate a Senigallia che hanno visto, nemmeno a dirlo, una vera e propria corsa all’acquisto delle prevendite.

Quattro saranno gli appuntamenti a Civitanova l’1, 2, 3 e 4 dicembre al Teatro Rossini, per apprezzare l’originalità e la creatività del comico, unita alla sua personalissima capacità di sperimentazione sul palco: «Dopo 5 anni di assenza Rosario ritrova finalmente il calore del pubblico in teatro con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show» si legge nel comunicato di presentazione dello show.

Difficile dire esattamente cosa Fiorello porterà sulla scena, di sicuro tanta ironia fatta di satira, interazione con il pubblico, imitazioni, per poi passare alla musica e al canto, altro marchio di fabbrica del popolare conduttore.

Tanti gli spettacoli e i format di successo che hanno segnato lo speciale rapporto dello showman con il suo pubblico, a partire da Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, Nessuno e Centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino….(2005-2007), Volevo fare il ballerino….e non solo (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon varietà (2011) fino a L’Ora del Rosario (2015-2016).

Con lui i suoi fedelissimi autori Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, mentre la parte musicale è curata da Enrico Cremonesi.

Prevendite aperte dalle ore 15 del 3 novembre nei punti vendita abituali e on line su ticketone.it e vivaticket.com.

Per informazioni: Amat Tel 071 2072439.