Civitanova, prima visita ufficiale del Cda alla pinacoteca: «Potenziare l’attività del teatro Annibal Caro»

CIVITANOVA – Il nuovo Cda dell’Azienda dei Teatri in visita alla Pinacoteca Civica Marco Moretti di Civitanova Alta. Ad accompagnarlo per la prima visita “ufficiale la direttrice dei Teatri, Paola Recchi. Un’occasione per fare il punto, insieme alla direttrice della Pinacoteca, Enrica Bruni, sulle strutture e sulle opere che fanno parte della collezione. È stato anche fatto un sopralluogo presso il teatro Annibal Caro. «La Pinacoteca civica Marco Moretti è uno degli istituti culturali più prestigiosi del nostro territorio – le parole della presidente dei Teatri , Maria Luce Centioni -. Nostra intenzione è quella di avviare una serie di viste propedeutiche ad un lavoro più attento e specifico per migliorare e valorizzare quanto abbiamo già di importante e pregevole nella nostra amata Civitanova. Nel corso dell’incontro con la dottoressa Bruni abbiamo anche ragionato sull’importanza del teatro Annibal Caro, il palco sicuramente più affascinante della città. In vista della chiusura momentanea del Rossini, per gli indispensabili interventi di restyling, avremo modo di potenziare l’attività dell’Annibal Caro, dando modo alla cittadinanza di trovare maggiori occasioni per ammirarne tutta la bellezza. Colgo l’occasione per ringraziare la direttrice Bruni per il suo grande impegno. Perché da anni, con passione e dedizione, sta facendo crescere la nostra Pinacoteca». E proprio domani, domenica 5 febbraio, tornerà l’appuntamento con Domenica al museo, con l’apertura dalle 17.30 alle 20.30 della Pinacoteca Moretti. La direttrice Bruni converserà con gli ospiti su Biagio Biagetti. Ai presenti sarà dato in omaggio un calendario d’arte editato da Grafiche Fioroni. La visita è gratuita. Per info: info@pinacotecamoretti.it – 0733.891019.