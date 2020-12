Civitanova Marche, il Museo della Grafica e del Manifesto si presenta

CIVITANOVA MARCHE – C’è anche il Museo Archivio della Grafica e del Manifesto tra i video realizzati per le festività natalizie dall’amministrazione comunale di Civitanova Marche, per far scoprire da casa le eccellenze della città in attesa di poter organizzare mostre in presenza.

Il Magma è una realtà nuova e originale, nata a Civitanova Alta, in piazza Garibaldi, grazie all’idea del direttore Enrico Lattanzi, che la spiega nel video, e il sostegno di Regione Marche e Comune di Civitanova.

Attraverso il nuovo video che viene lanciato dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura, dopo quello sulle luminarie e dei presepi, i visitatori potranno scoprire questa innovativa galleria permanente nata dalla tradizionale vocazione cittadina nei confronti della grafica e della carta stampata e, con le opere, ammirare anche gli scorci del Colle civitanovese.

Un’ampia collezione di manifesti e pubblicazioni sul tema delle arti visive e figurative, insieme a materiali per progettazione e molto altro, è conservata al suo interno e fruibile nella biblioteca e sala di consultazione multimediale. «Un progetto – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica – che l’amministrazione amplierà creando nuove opportunità di incontro sia in presenza che on line per superare questo momento di difficoltà legato al Covid-19, perché a Civitanova la cultura non si ferma».

Il Magma ospita circa 20.000 manifesti e numerosi libri, riviste, giornali, disegni, brochure, cataloghi, pubblicità, packaging, copertine di album, materiali per progettazione, etc., sul tema delle arti visive e figurative.