CIVITANOVA MARCHE- ‘Ri-suona la piazza’, il quarto appuntamento è con Enrico Ruggeri. Domenica 21 agosto, in piazza XX Settembre, lo show del noto artista milanese che sta girando lo stivale con la tournée “La rivoluzione – il tour”, i cui concerti seguono la pubblicazione del nuovo album “La Rivoluzione”. Vincitore del Premio Tenco lo scorso anno, Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti in oltre quaranta anni di carriera.

Ai debutti, il suo genere musicale si avvicinava al punk, in bilico tra rock e synth pop senza ma Ruggeri non ha mai rinunciato alla melodia. “La Rivoluzione”, disponibile in fisico e digitale, racconta i rapporti umani, i sogni adolescenziali di una generazione che si è scontrata con la vita e rappresentata dall’immagine di copertina, uno scatto della classe di Enrico Ruggeri al Liceo Berchet, anno scolastico ‘73/’74. L’album è composto da undici brani che rivivono la biografia dell’autore.

Ruggeri, oltre ad essere un cantautore è anche un noto scrittore che di recente ha pubblicato il suo ultimo romanzo “Un gioco da ragazzi” edito per La Nave di Teseo. Inoltre, conduce programmi televisivi e radiofonici ed è il presidente della nazionale italiana cantanti. A Civitanova sarà accompagnato da Paolo Zanetti alle chitarre, Francesco Luppi alle tastiere, Fortu Sacka al basso e Alex Polifrone alla batteria. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 e sarà ad ingresso libero.