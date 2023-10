A Cinematica la danzatrice sufi Rana Gorgani. E poi laboratori per bambini

ANCONA – Sabato 28 e domenica 29 ottobre, due giorni di Cinematica Kids alla Mole Vanvitelliana di Ancona, e la grande danza tra la Mole e il Teatro delle Muse, per la decima edizione di Cinematica Festival intorno al tema “De Anima”.

Tra gli ospiti, l’iraniana Rana Gorgani unica danzatrice sufi ad esibirsi in pubblico, e il pianista Arturo Stalteri con l’omaggio alla musica di Sakamoto. Per bambini e ragazzi, giochi laboratori fumetti ed eventi tra anime e animazione, e la Première della seconda serie di “Pinocchio and Friends”, serie televisiva Rainbow.

Un caleidoscopio di proposte artistiche in scena ad Ancona, sabato 28 e domenica 29 ottobre, per la chiusura della decima edizione di Cinematica Festival, manifestazione internazionale ideata e diretta da Simona Lisi, e dedicata alla relazione immagine-movimento nelle arti visive, filmiche e performative.

Alla Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse, prosegue l’esplorazione del tema 2023, “De Anima”, per cercare di far emergere la parte più spirituale della nostra relazione con il Mondo. In programma, eventi di danza e videodanza, musica, laboratori, incursioni immersive, proiezioni, e una importante sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi dal titolo “Cinematica Kids” a cura di Alessandro Bracalente. I giorni del festival alla Mole sarà attivo il servizio bar ristorazione.

Cinematica, il programma nel dettaglio

Sabato 28 ottobre alle ore 15 alla Mole Vanvitelliana si apre la sezione “Cinematica Kids / anime e animazione”, con un focus sugli anime giapponesi, tra giochi, mercatini, laboratori e proiezioni gratuite. Presenti le librerie Acme, Akihaba Store-Fumetteria, Comics Soon, Libri d’Amare, Giaconi Editore, Oh che bel Castello, Libreria Fogola, ed inoltre il Circolo Lovercraft con giochi da tavolo, e il Movimento Giovani di Save The Children. Due i laboratori, quello di scrittura creativa “Scrivere il perturbante” con la scrittrice Giorgia Tribuiani a cura della libreria Fogola, e “Frame by Frame” con la docente di tecniche di animazione Mariangela Malvaso a cura di ACCA Academy. Alle ore 17,30 in Sala Boxe, presente il regista Francesco Chiatante, c’è il documentario “Animeland: Racconti tra manga, anime e cosplay”, viaggio tra cartoni animati, manga, anime e cosplay, attraverso ricordi e sogni di personaggi degli ambiti più disparati.

Alle ore 19, all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, Cinematica in collaborazione con Amat rende omaggio a Ryūichi Sakamoto. Un concerto raccontato con le musiche del compositore giapponese recentemente scomparso eseguite dal pianista romano Arturo Stàlteri, storico collaboratore di Rino Gaetano e di Franco Battiato, stimato da Philip Glass e Brian Eno. Guida di questo evento unico e speciale è Luca Damian, critico musicale e conduttore radiofonico, in particolare del programma Sei gradi di Rai Radio3. Ospite della serata Giuseppe La Spada, artista siciliano che ha condiviso con Sakamoto parte del proprio percorso artistico. Ingresso 5€.

La serata prosegue alle ore 21.30 in Sala Polveri con un grande evento in collaborazione con Amat, lo spettacolo di danza “Dialogue avec Shams”, una performance-spettacolo sotto forma di autoritratto della danzatrice sufi iraniana Rana Gorgani, unica derviscia rotante al mondo a esibirsi in pubblico. Le donne, infatti, hanno il permesso di dedicarsi alla pratica spirituale sufi e alla danza dei dervisci rotanti, ma a condizione di attuarla in contesti privati e familiari. Lo spettacolo permette di intrecciare un dialogo immaginario con Shams (mistico errante del XIII secolo e grande figura del sofismo), elementi di autobiografia e riflessione intorno alla biculturalità, al viaggio migratorio, alle questioni di genere, alle ingiunzioni normative e alle politiche discriminatorie. Soprattutto, concede un momento sensibile e vibrante di danza e incontro. Dopo lo spettacolo, Rana Gorgani dialoga con il pubblico di Cinematica Festival. ingresso 5€.

La serata si chiude con l’audiovisual set di Camilla Pisani artista audiovisiva con base a Roma, che propone il suo ultimo album, Phant[as], ore 22,30, in Sala Polveri, in collaborazione con Amat. Il progetto è influenzato dalla Fantasmagoria, una forma di teatro diffusasi maggiormente a Parigi nel XVIII secolo, nella quale venivano proiettate immagini di scheletri, demoni e fantasmi su muri e/o su delle lenzuola. Ingresso 5€.

Domenica 29 ottobre riparte alla Mole Vanvitelliana la proposta di Cinematica Kids, con mercatini, laboratori, giochi, proiezioni gratuite per bambini e ragazzi.

Si inizia la mattina (ore 10,30, Auditorium) con un evento in esclusiva, la Première della seconda serie di “Pinocchio and Friends”, serie televisiva Rainbow creata da Iginio Straffi e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi. Un successo tutto italiano che ha conquistato il pubblico internazionale. In anteprima per Cinematica verranno proiettati tre episodi della serie numero 2 preceduti da un riassunto degli episodi più esilaranti della prima serie. Durante la mattinata i bambini saranno coinvolti nell’iniziativa “La Foresta di Pinocchio”, in collaborazione con Treedom, e dieci di loro avranno la possibilità di vincere uno dei 500 alberi già piantati dal progetto in Camerun, Colombia, Kenya, Nepal, Tanzania e potranno seguire a distanza la loro crescita e il loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente

Tra le proposte intorno al tema anime-animazione, alle ore 16 lo scrittore Massimiliano De Giovanni presenta il suo libro “In cucina con gli anime dello Studio Ghibli”, edizioni Kappalab, un libro di cucina che insegna come cucinare i piatti dei più famosi anime giapponesi: i ramen di Naruto, i takoyaki di One Piece, i daifuku di Sailor Moon, i macarons dei Pokémon, i panini di Heidi, i dorayaki di Doraemon e tantissimi altri piatti.

Alle ore 17, Cinematica ospita uno dei film più fortunati dell’animazione giapponese, “Il Giardino delle Parole” di Makoto Shinkai in collaborazione con DYNIT (ingresso gratuito). 45 minuti di intensa meraviglia pittorica firmati dall’autore di pluripremiati lungometraggi tra cui “Your name”, per raccontare vite complesse, nel segno dell’amore tra gli opposti.

Nel pomeriggio tra Mole Vanvitelliana e Teatro delle Muse, si apre il Dance Me Day, con tanti appuntamenti dedicati alle diverse forme della relazione tra corporeità e mezzo audiovisivo. In programma una installazione performativa con visori VR, due spettacoli di giovani e affermate performer-autrici italiane, e la serata finale di “Cinematica Videodance Competition”, con la proiezione dei corti finalisti della competizione internazionale di videodanza.

Si inizia alle ore 16 alla Sala Polveri con “Peaceful Places” (i luoghi pacifici) di e con Margherita Landi e Agnese Lanza. Il progetto è un’installazione partecipativa con visori VR, dedicata al tema dell’abbraccio, con un utilizzo della realtà virtuale per imparare ad abbracciare di nuovo dopo lo scoppio della pandemia mondiale. Un’esperienza di vicinanza, grazie a coppie reali e ai loro corpi, e allo stesso tempo un’esperienza di assenza, di solitudine, perché il tocco e l’interazione sono solo immaginati. Ingresso gratuito con prenotazione.

Alle ore 18 all’Auditorium della Mole, tornano al Festival i progetti finalisti della competizione internazionale di videodanza “Cinematica Videodance Competition”, selezionati dalla Giuria di qualità, formata dalla coreografa Ariella Vidach, la regista Antonietta De Lillo, il giornalista Graziano Graziani. Intorno al filo conduttore 2023, “De Anima”, la competizione ha raccolto 150 progetti da tutto il mondo, e propone i finalisti in questa serata presentata da Cora Gasparotti: Ao pó voltaremos di Merli V. Guerra (PT), HinterTerra di Ana Baer e Heike Salzer (US), Her Clipped Wings di Andrea Baldassarri (IT), Silo di Jérémie Bouillon (FR), Listen to nature di Francesco Misceo (IT), Petras di Diego Delanoe, Fernanda Simón Montoya (CL), Absent Presence di Giorgia Ponticello (IT), Danzamatta di Vanja Victor Kabir Tognola (CH), Entanglement di Nuno Alexandre Serrão (PT), La naturale bellezza del creato di Michele Bernardi, Roberto Zappalà (IT), Call of the Cranes di Vilma Tihilä (FL), Depart di Mimi Garrard (US). Guida della serata CORA coreografa del Metaverso.

Cinematica si chiude al Teatro delle Muse con due spettacoli di danza, in collaborazione con Marche Teatro.

Alle ore 21, nel Ridotto del Teatro, c’è “Anonima” di e con Cecilia Ventriglia, scene Davide Calvaresi, luci Pietro Cardarelli, una creazione istantanea di un polittico a più pannelli pittorici incentrati sul binomio essere umano/essere divino. Il focus è su quella forza spirituale che ci appartiene ed è inscritta in ciascuno di noi. L’opera intende soffermarsi sul contatto con tale mistero dandogli una forma visibile, attraverso un pupazzo di cartone dalle sembianze inequivocabili, quelle di Gesù, il Gesù uomo, esempio archetipico dell’energia spirituale presente in ciascuno di noi.

Alle ore 21,45 al Salone delle Feste c’è “X” con il concept di Olimpia Fortuni ed il suono di Katatonic Silentio, coproduzione Sosta Palmizi e Fondazione Fabbrica Europa. Suono, corpo, movimento, architetture naturali e artificiali sono gli strumenti di un viaggio in cui la musicista e la danzatrice, nel ruolo di ricercatrici/esploratrici, accompagnano gli spettatori in un luogo altro per un’esperienza sensoriale che gioca in un saldo equilibrio tra reale e surreale.

Ingresso per entrambi gli spettacoli 10 euro (5€+5€ acquistabili separatamente).

L’edizione 2023 di Cinematica è organizzata da Associazione Ventottozerosei, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Ancona, La Mole, Amat, Marche Teatro, AIRDanza, e con il patrocinio di Università Politecnica delle Marche. Collaborano Cineteca di Bologna, Rainbow, Acusmatiq Matme, Fogola, Acca Academy, Coro Orlandini, Coro Ferretti, Movimento Giovani, Save The Children, Artdigiland, Bottega Morini. Sponsor tecnico Cattolica Assicurazioni, Media Partner Radio Arancia e Urban Experience. Si ringrazia M&P Parcheggi, Piccoli Produttori Grandi Vini, la casa vinicola Politi di Arcevia per il sostegno e la collaborazione