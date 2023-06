La trama e il titolo della nuova pellicola sono ancora top secret. Appuntamento al Palaprometeo Estra (ex Palarossini) di Ancona

ANCONA – Si torna a girare nelle Marche: tutto pronto per i casting di un nuovo film top secret. Ad essere coinvolte, oltre la nostra regione, anche l’Abruzzo e l’Umbria.

La trama e il titolo della nuova pellicola sono ancora top secret: per il momento, gli addetti ai lavori lasciano trapelare che si tratta di «una importante serie televisiva». La fiction sarà prodotta dalla Ibc Movie, che ha già firmato successi importanti, come «Rapito», «Il traditore» (entrambi diretti da Marco Bellocchio) e «Il giorno più bello», con il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Il casting sarà realizzato il prossimo 10 giugno, ad Ancona. L’appuntamento, dalle 10 alle 18, è al Palaprometeo Estra (ex Palarossini), sulla strada provinciale Cameranense.

Bova coi fan (foto di repertorio)

Si cercano un bambino di età compresa tra i 7 e i 9 anni e un ragazzino fra gli 11 e i 13 anni (per esigenze narrative, entrambi con occhi e capelli castani). Non è richiesta alcuna particolare esperienza di recitazione e i minorenni – chiaramente – devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Chi non potesse recarsi direttamente all’ex Palarossini, potrà inviare la propria candidatura via email entro e non oltre il 10 giugno 2023: dal casting, richiedono quattro foto (primo piano, profili, figura intera), un breve video di presentazione, indicando luogo di provenienza e contatto telefonico di un genitore. Il tutto va spedito alla mail castingmarche2023@gmail.com N.B.

I minorenni potranno inviare la candidatura soltanto attraverso i propri genitori o chi ne fa le veci. Circa un mese fa, si sono concluse ad Ancona le riprese per la fiction di Canale 5, con Raoul Bova. Intanto, nel capoluogo, continuano le lavorazioni di altri lavori, come “La spiaggia dei gabbiani”.