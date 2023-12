FANO – È da qualche mese che tutta la complessa macchina cinematografica che realizzerà il film sul Carnevale di Fano ha acceso i motori. In questi giorni, un’unità della troupe sta documentando il prezioso lavoro dei Maestri carristi, un’altra sta perfezionando il copione del film ed una terza sta allestendo tutta la logistica generale: si entra ufficialmente nel vivo.

Il film, diretto dal regista di “PESCAMARE” Andrea Lodovichetti, mescolerà parti documentarie a parti di fiction. Per questo motivo si cerca un bambino, maschio e di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni residente sul territorio. Non sono richieste particolari peculiarità fisiche ma concorre a titolo preferenziale che sia un bambino vispo, recettivo, con una buona dialettica e un’ottima memoria.

Il bambino sarà il co-protagonista del film e la disponibilità richiesta è per parte delle tre domeniche di sfilate in maschera (28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio), giovedì grasso (16 febbraio), martedì grasso (21 febbraio) ed altri 4/5 giorni nel mese di marzo. Tutte le locations saranno su Fano e dintorni. E’ previsto un rimborso spese per l’impegno.

A chi fosse interessato, si chiede la gentilezza di seguire scrupolosamente quanto segue: inviare entro e non oltre il 6 gennaio la candidatura del proprio figlio all’indirizzo casting@carnevaledifanoilfilm.it includendo:

1) Tre fotografie in primo piano e tre a figura intera (scegliere foto attuali, di qualità e senza ritocchi)

2) eventuali links a video di esperienze pregresse (si prega di non allegare files-video alla email)

3) eventuale cv artistico del bambino

4) nome, città/domicilio, età più i contatti telefonici ed indirizzo email dei genitori

Sulla base delle proposte ricevute, il casting director e il regista contatteranno i genitori dei bambini che sosterranno il provino su parte, fissato tra l’8 e il 12 gennaio a Fano. Il materiale fotografico e video inviato non sarà in alcun modo divulgato e sarà utilizzato per uso interno, solo ed esclusivamente per la finalità sopra-indicata. Il bambino scelto affiancherà, come co-protagonista del film, il “Vulone”, la maschera ufficiale del Carnevale di Fano, che sarà interpretata da Simone Diotallevi.

Il film di Lodovichetti, Caprara e Nicoletti, una volta completato, avrà lo stesso iter distributivo del precedente lavoro “PESCAMARE”, il pluripremiato lavoro che è riuscito a far conoscere un carattere identitario della città di Fano come la marineria in tantissimi festival in tutto il mondo.