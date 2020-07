Castelfidardo non rinuncia alla sua estate: ecco tutti gli eventi

CASTELFIDARDO – «Facciamo di necessità virtù», dice l’assessore Ruben Cittadini che ha lavorato su idee alternative per un’estate diversa dal solito, dalla formula corretta e rinnovata, come la prudenza e i protocolli di questa fase storica impongono.

Nonostante la rinuncia ad alcuni dei tradizionali cardini del programma estivo, l’offerta di assessorato alla cultura e Pro Loco è ricalibrata per vivere disciplinatamente altri momenti di svago e socialità.



Ecco così prendere forma dal 10 luglio al 21 agosto la rassegna “Era di venerdì”, il cui titolo «è ispirato all’omonimo film e alla tradizione del venerdì fidardense caratterizzato dal mercatino, rimasto nei ricordi di tanti».

In piazza della Repubblica, dotata di 75 posti a sedere, va in scena un omaggio ad Alberto Sordi i cui principali successi (nell’ordine: Un americano a Roma, Il medico della mutua, Il marchese del grillo, Finchè c’è guerra c’è speranza, Polvere di stelle, La grande guerra) vengono proiettati su un telo di dimensioni 4×3 adiacente la parete della Collegiata messa a disposizione dal parroco Don Bruno. Sei pellicole storiche in altrettanti venerdì per omaggiare i cento anni della nascita dell’Albertone Nazionale con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito su prenotazione ai seguenti numeri e link: 0717822987, https://prenotazioni.prolococastelfidardo.it/

In concomitanza, a Porta Marina intrattenimento a misura di famiglia con spettacoli di artisti di strada, clown, magia e giocoleria nel rispetto del distanziamento a beneficio dei più piccoli.

Nel centro storico chiuso al traffico le serate di giovedì, sabato e domenica sono invece all’insegna della musica dal vivo e dj-set in collaborazione con pub O’ Brian e La Centrale, mentre i mercoledì (15-22-29 luglio, 5 agosto, ore 21.15) tornano gli appuntamenti con le Conversazioni promosse dalla Fondazione Ferretti ai giardini Mordini: capienza 50 posti su prenotazione allo 0717206592.

Il 18 luglio si inaugura in Auditorium San Francesco la mostra di David Broker “l’Attivista”, aperta fino al 16 agosto con ingresso libero negli orari 10:30-12:30 e 18:00-20:00 grazie alla disponibilità di Pro Loco e Associazione carabinieri in congedo. Con i suoi disegni a matita, ricchi di texture grafiche e rari inserti di colori sgargianti, l’Attivista è al tempo stesso attore e spettatore dell’opera.

Dal 25 luglio iniziano inoltre le riprese del documentario di Sky arte dedicato alla fisarmonica di Castelfidardo, con la prestigiosa voce narrante di un artista del calibro di Raphael Gualazzi, il cui personalissimo stile basato su studi classici contaminati da un arcobaleno di generi, ben si sposa con l’ecletticità dello strumento ad ancia, accanto al quale si esibirà anche in una serata speciale del PIF (sabato 19 settembre insieme al direttore artistico Renzo Ruggeri).

Nel palinsesto non manca l’impegno della civica scuola di musica “Soprani” protagonista il 30 luglio con Infinito come genio, lettura parallela dell’Infinito di Leopardi e L’adorazione dei magi di Leonardo a cura di Moreno Giannattasio, con interventi musicali al pianoforte degli allievi dell’accademia Unisono. Biglietto su prenotazione in vendita alla Proloco (fino a 45 posti) e ingresso per visione in streaming su www.etshared.tv (entrambi a 7 euro).

Sabato 8 agosto è invece il giorno del palio dell’acqua, sfida tra gli otto quartieri promossa da Tracce di 800: diretta streaming sui canali social e su Etv Marche in una scenografia di grande impatto allestita in piazza della Repubblica (ingressi contingentati ai soli addetti ai lavori).

Nelle tre domeniche di agosto, il cinema sotto le stelle si trasferisce infine al Parco del Monumento con proposte adatte ai bambini: inizio alle 21.30 con Ponyo sulla scogliera (domenica 9), Azur e Asmar (giorno 16) e Appuntamento a Belleville (23 agosto).

Si chiude in bellezza sabato 29 agosto con l’agognata riapertura del Museo della fisarmonica, che tira la volata alla 45^ edizione del Premio Internazionale della fisarmonica, preceduto dal PIF around, pentagramma a pedali: nove tappe (Pesaro, Cervia, Castelvetro, Cento, Venezia, Padova, Gorizia, Udine e Klingenthal) di un percorso in bicicletta che porterà il team composto da Ruben Cittadini, Giacomo Medici, Renzo Ruggieri, Sam Paglia, Giampaolo Mrach, Battè Quartet, una troupe di videomaker e molti altri musicisti che si alterneranno, a pedalare, cantare e suonare la fisarmonica in luoghi del cuore. Un progetto che diventerà un documentario itinerante dedicato alle mille facce dello strumento ad ancia.